Mustafa Cengiz'den UEFA anlaşması ve transfer açıklaması

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, mali disiplin için UEFA'yla ve 4 yıllık anlaşma imzalayacaklarını açıkladı.

Cengiz katıldığı bir iftar programı sonrası soruları yanıtlarken, "UEFA ile yarın umarım anlaşma imzalayacağız. 4 yıllık bir anlaşma olacak. Ben tek taraflı Galatasaray olarak söylemek istemiyorum. UEFA, tarihinde ilk defa bir kulübe iki defa bu anlaşmayı öneriyor. Bu, aslına Galatasaray'ın ve Türk futbolunun Avrupa'da geldiği nokta. Biz göreve yeni geldiğimizde men cezasına kadar ciddi yaptırımlar söylendi" dedi.

BELHANDA VE FEGHOULI İÇİN; DEĞERİNİ BULAN HER ŞEY SATILIR

"Sahada ölümüne, terinin son damlasına kadar yarışan bir takım yaratma peşinde" olduklarını kaydeden Cengiz, Belhanda ve Feghouli'nin isimlerinin transferde geçmesiyle ilgili olarak, "Değerini bulan herkesi satabiliriz. Profesyonel dünyada değerini bulan her şey satın alınır ve satılır. Futbol aynı zamanda bir iş idaresi sistemidir. Biz de bunu teknik heyetimiz ile birlikte yapıyoruz. Teknik adamlar sahada; biz dümendeyiz. Onlar yelkeni şişirecek biz de dümeni tutacağız. Taraftarı mutlu edecek hale getireceğiz. Bizler de taraftarız" ifadelerini kullandı.