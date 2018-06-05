Mustafa Cengiz'den UEFA anlaşması ve transfer açıklaması

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, mali disiplin için UEFA'yla ve 4 yıllık anlaşma imzalayacaklarını açıkladı.
Cengiz katıldığı bir iftar programı sonrası soruları yanıtlarken, "UEFA ile yarın umarım anlaşma imzalayacağız. 4 yıllık bir anlaşma olacak. Ben tek taraflı Galatasaray olarak söylemek istemiyorum. UEFA, tarihinde ilk defa bir kulübe iki defa bu anlaşmayı öneriyor. Bu, aslına Galatasaray'ın ve Türk futbolunun Avrupa'da geldiği nokta. Biz göreve yeni geldiğimizde men cezasına kadar ciddi yaptırımlar söylendi" dedi.
BELHANDA VE FEGHOULI İÇİN; DEĞERİNİ BULAN HER ŞEY SATILIR
"Sahada ölümüne, terinin son damlasına kadar yarışan bir takım yaratma peşinde" olduklarını kaydeden Cengiz, Belhanda ve Feghouli'nin isimlerinin transferde geçmesiyle ilgili olarak, "Değerini bulan herkesi satabiliriz. Profesyonel dünyada değerini bulan her şey satın alınır ve satılır. Futbol aynı zamanda bir iş idaresi sistemidir. Biz de bunu teknik heyetimiz ile birlikte yapıyoruz. Teknik adamlar sahada; biz dümendeyiz. Onlar yelkeni şişirecek biz de dümeni tutacağız. Taraftarı mutlu edecek hale getireceğiz. Bizler de taraftarız" ifadelerini kullandı.
TÜRKİYE'DE EŞİT VE ADİL ŞEKİLDE YARIŞMA İSTİYORUZ
Sosyal medyada 'loca alın' kampanyası başlatıldığını da hatırlatan Cengiz, eski başkanların kulüpteki bazı branşlara destek vermesi çağrısında bulundu. Fenerbahçe'de yeni başkanın Ali Koç olduğu ve yeni yönetimin ılımlı mesajlar verdiğinin hatırlatılması üzerine de Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Bizim yönetimde bulunduğumuz dönemde asla soğukluk olmadı. 20 yönetici bu sezon Fenerbahçe stadına gittik. Maç berabere bitmesine karşın karşılaşma sonunda bizimle fotoğraf çektirmek isteyen Fenerbahçeli kardeşlerimiz oldu. Aziz Bey (Yıldırım) de bizi kutladı. Bu bir açılıştır. Bunu artan şekilde Fenerbahçe'nin yeni yönetimiyle, buna Beşiktaş ve Trabzonspor gibi takımlarımızda dahil ederek, Türkiye'de eşit doğru ve adil şekilde yarışmanın olmasını istiyoruz. Galatasaray cephesinden asla rakibi küçültücü bir harekete izin vermeyeceğiz" sözleriyle yeni döneme katkı yapacağını vurguladı.
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