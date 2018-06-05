SPOR

Mustafa Cengiz'den UEFA anlaşması ve transfer açıklaması

GALATASARAY HABERLERİ  | 05.06.2018 22:45 | Son Güncelleme

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, UEFA ile anlaşma imzalayacaklarını açıkladı. Anlaşmanın 4 yıllık olacağını kaydeden Cengiz, Belhnda ve Feghouli'nin transferleri konusunda, "Değerini bulan herkesi satabiliriz" dedi.

Mustafa Cengiz'den UEFA anlaşması ve transfer açıklaması

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, mali disiplin için UEFA'yla ve 4 yıllık anlaşma imzalayacaklarını açıkladı.

Cengiz katıldığı bir iftar programı sonrası soruları yanıtlarken, "UEFA ile yarın umarım anlaşma imzalayacağız. 4 yıllık bir anlaşma olacak. Ben tek taraflı Galatasaray olarak söylemek istemiyorum. UEFA, tarihinde ilk defa bir kulübe iki defa bu anlaşmayı öneriyor. Bu, aslına Galatasaray'ın ve Türk futbolunun Avrupa'da geldiği nokta. Biz göreve yeni geldiğimizde men cezasına kadar ciddi yaptırımlar söylendi" dedi.

BELHANDA VE FEGHOULI İÇİN; DEĞERİNİ BULAN HER ŞEY SATILIR
"Sahada ölümüne, terinin son damlasına kadar yarışan bir takım yaratma peşinde" olduklarını kaydeden Cengiz, Belhanda ve Feghouli'nin isimlerinin transferde geçmesiyle ilgili olarak, "Değerini bulan herkesi satabiliriz. Profesyonel dünyada değerini bulan her şey satın alınır ve satılır. Futbol aynı zamanda bir iş idaresi sistemidir. Biz de bunu teknik heyetimiz ile birlikte yapıyoruz. Teknik adamlar sahada; biz dümendeyiz. Onlar yelkeni şişirecek biz de dümeni tutacağız. Taraftarı mutlu edecek hale getireceğiz. Bizler de taraftarız" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DE EŞİT VE ADİL ŞEKİLDE YARIŞMA İSTİYORUZ
Sosyal medyada 'loca alın' kampanyası başlatıldığını da hatırlatan Cengiz, eski başkanların kulüpteki bazı branşlara destek vermesi çağrısında bulundu. Fenerbahçe'de yeni başkanın Ali Koç olduğu ve yeni yönetimin ılımlı mesajlar verdiğinin hatırlatılması üzerine de Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Bizim yönetimde bulunduğumuz dönemde asla soğukluk olmadı. 20 yönetici bu sezon Fenerbahçe stadına gittik. Maç berabere bitmesine karşın karşılaşma sonunda bizimle fotoğraf çektirmek isteyen Fenerbahçeli kardeşlerimiz oldu. Aziz Bey (Yıldırım) de bizi kutladı. Bu bir açılıştır. Bunu artan şekilde Fenerbahçe'nin yeni yönetimiyle, buna Beşiktaş ve Trabzonspor gibi takımlarımızda dahil ederek, Türkiye'de eşit doğru ve adil şekilde yarışmanın olmasını istiyoruz. Galatasaray cephesinden asla rakibi küçültücü bir harekete izin vermeyeceğiz" sözleriyle yeni döneme katkı yapacağını vurguladı.

PARTNERHamile leopardan inanılmaz taktik! Hamile leopardan inanılmaz taktik!
Yunus Mallı'dan Galatasaray açıklamasıYunus Mallı'dan Galatasaray açıklaması
Yunus Mallı'nın menajerinden Galatasaray açıklamasıYunus Mallı'nın menajerinden Galatasaray açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mustafa cengiz Galatasaray

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin SONAR'dan en yeni anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin SONAR'dan en yeni anket! Hangi parti ne kadar oy alacak?

Survivor tarihinin en başarılı ve aynı zamanda en güzel kadını kim oldu?

Survivor tarihinin en başarılı ve aynı zamanda en güzel kadını kim oldu?

Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a tarihi çağrı

Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a tarihi çağrı

Dünyanın konuştuğu transfer resmen açıklandı

Dünyanın konuştuğu transfer resmen açıklandı

Yunus Mallı'nın menajerinden Galatasaray açıklaması

Yunus Mallı'nın menajerinden Galatasaray açıklaması

Aykut Kocaman Atiker Konyaspor'un başına geçiyor

Aykut Kocaman Atiker Konyaspor'un başına geçiyor

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Galatasaray'da görev dağılımı yapıldı

Galatasaray'da görev dağılımı yapıldı

Mustafa Cengiz'den UEFA anlaşması ve transfer açıklaması

Mustafa Cengiz'den UEFA anlaşması ve transfer açıklaması

Yunus Mallı'dan Galatasaray açıklaması

Yunus Mallı'dan Galatasaray açıklaması

Yunus Mallı'nın menajerinden Galatasaray açıklaması

Yunus Mallı'nın menajerinden Galatasaray açıklaması

Galatasaray Grey Weekend'de 5.2 milyon TL ciro yaptı!

Galatasaray Grey Weekend'de 5.2 milyon TL ciro yaptı!

Fatih Terim yönetime forvet ve stoper transferi istediğini söyledi

Fatih Terim yönetime forvet ve stoper transferi istediğini söyledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.