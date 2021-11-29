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Mustafa Cengiz'e son veda

29.11.2021 08:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Kulübü'nün eski başkanlarından Mustafa Cengiz'in cenazesi bugün defnedilecek.

Mustafa Cengiz'e son veda

Hayatını kaybeden Galatasaray'ın Eski Başkanı Mustafa Cengiz'in cenazesi, bugün ikindi namazında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde kılınacak cenaze namazıyla kaldırılacak. Cengiz'in naaşı, Ulus Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz, 71 yaşında hayatını kaybetti. Sarı-kırmızılı camianın 3.5 yıl başkanlığını yapan Cengiz, kulübün 37. başkanı olarak tarihteki yerini almıştı.

Mustafa Cengiz, başkanlığının son 1 yıllık bölümünde ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele etmişti. 2020 yılının ilk aylarında rahatsızlığı ortaya çıkan Mustafa Cengiz, beyninden ve midesinden bir dizi operasyon geçirmişti. Cengiz, bu süreçte uzun süre tedavi görse de tedavilerden beklenen yanıtı alamadı ve 71 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü 37. Başkanı Sn. Mustafa Cengiz'i kaybettik. Başkanımıza Allah'tan rahmet; ailesine, sevdiklerine ve camiamıza başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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Mustafa Cengiz Galatasaray Futbol Kulübü
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