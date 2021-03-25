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Mustafa Cengiz: Fenerbahçe'nin talebi reddedilmeli

25.03.2021 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sezon sonunda başkanlık seçiminin de yapılacağı Galatasaray'da, başkan Mustafa Cengiz kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Cengiz, Fenerbahçe'nin 28 şampiyonluk talebinin reddedilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunduklarını da duyurdu.

Mustafa Cengiz: Fenerbahçe'nin talebi reddedilmeli

Mustafa Cengiz, canlı yayın sırasında Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin 28 şampiyonluk talebinin reddedilmesi için TFF'ye başvuruda bulunduğu açıklandı.

"28 ŞAMPİYONLUK TALEBİNİN REDDİ İÇİN TFF'YE BAŞVURDUK"

"Fenerbahçe'nin 28 şampiyonluk talebinin reddedilmesi için TFF'ye başvuruda bulunduk. Hukukçularla da tarihçilerle de görüştük. 6 sayfaya zor indirdik. Haklı olan bir şeyi savunmak çok zor. Tahkim reddetmiş, TBMM reddetmiş. Daha neye uğraşıyorsunuz? Yeni delil de yok. Devamlı bunu kaşıyorlar. 'Beşiktaş'ın da 20 şampiyonluğunu tanıyoruz' diyorlar. Tanımak bir devlete, cumhuriyete aittir. Sen kimsin! Şecaati arz ediyor, şecaat arz ederken sirkatini söylüyorlar. Hırsızsınız demiyorum, ama yanlış yapıyorlar. Yarın bu gelişir 1959'dan öncesi olabilir. Öncesinde Siyah Çoraplılar vardı, İngiliz kulüpleri olabilir. Onlar da hak iddia edebilirler."

"RİVA SÖZLEŞMESİNİ YENİDEN YAZDIK"

"Riva sözleşmesini yeniden yazdık. Eski yöneticilerimize teşekkür ederiz ama biz yeniden yazdık bu sözleşmeyi ve daha iyi hale getirdik. Bir başkan adayımız çıkmış 'Onu siz değil bankalar yaptı' dedi. Kemerburgaz'ı da biz çözdük. Mahkemelerden çıkan yürütmenin durdurulması kararlarını durdurduk başka bir mahkemede. Kimseden ses yok."

GALATASARAY'IN TFF'YE VERDİĞİ DİLEKÇEDE YER ALAN BAŞLIKLAR

1- Daha önce verilmiş Tahkim Kurulu'nun kararı kesindir. Başvuru, incelenmeksizin reddedilmelidir.

2- Başvuru konusu şampiyonluklar "Lig müsabakaları statüsü" kapsamı dışındadır.

3- Talep edilen şampiyonluklara konu dönemlerde gerçekleşen organizasyonlar düzenli ve sürekli değildir.

4- "Türkiye futbol birinciliği" lig usulüne değil, eleme usulüne tabidir

5- Türkiye futbol birinciliği, sürekli ve düzenli bir organizasyon değildir.

6- Düzenli bir şekilde gerçekleşmeyen "Türkiye Futbol Birinciliği"nin tescili haksız rekabet doğuracaktır.

7- Milli küme kesinlikle ulusal bir organizasyon değildir.

8- Milli Küme süreklilik arz eden bir lig değildir

9- "Milli Küme" ana turnuva niteliği kazanamamıştır.

10 - 1937 yılında, turnuvaya katılmaya hak kazanan İzmir takımlarının, bu hakları ellerinden alınmıştır.

11- Bir sezonda iki ayrı şampiyon olmaz.

12- Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı, "Milli küme ve Türkiye Futbol Birincilği şampiyonlarının Türkiye Şampiyonu olarak kabul edilemeyeceği açıklanmıştır.

13- Fenerbahçe Spor Kulübü'nün talebinin kabul edilmesi halinde idarenin öngörülürlüğü ilkesi zedelenecektir.

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Spor Toto Süper Lig Mustafa Cengiz Fenerbahçe Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 6 yorum
sn. başkan bu bizim sorunumuz sizene ki red talebinde bulunuyorsunuz niye zorunuza gitti
@lacosste54 bunlar zavallı vizyon yok düşünce yok kulüp bunun abdülrahim albayrak fatih terim bubnların eline kalmış yazıkya pişkin pişkin söylüyo birde dilekçe verdik red olsun diye diyo zavallı ne dediğini bilmiyo yazıkyaa
cunku haklılar conconlarin bütün şampiyonlukları iptal edilmeli
gitte torun sev ibadet et dede

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