Mustafa Cengiz: Fenerbahçe'nin talebi reddedilmeli

Mustafa Cengiz, canlı yayın sırasında Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin 28 şampiyonluk talebinin reddedilmesi için TFF'ye başvuruda bulunduğu açıklandı.

"28 ŞAMPİYONLUK TALEBİNİN REDDİ İÇİN TFF'YE BAŞVURDUK"

"Fenerbahçe'nin 28 şampiyonluk talebinin reddedilmesi için TFF'ye başvuruda bulunduk. Hukukçularla da tarihçilerle de görüştük. 6 sayfaya zor indirdik. Haklı olan bir şeyi savunmak çok zor. Tahkim reddetmiş, TBMM reddetmiş. Daha neye uğraşıyorsunuz? Yeni delil de yok. Devamlı bunu kaşıyorlar. 'Beşiktaş'ın da 20 şampiyonluğunu tanıyoruz' diyorlar. Tanımak bir devlete, cumhuriyete aittir. Sen kimsin! Şecaati arz ediyor, şecaat arz ederken sirkatini söylüyorlar. Hırsızsınız demiyorum, ama yanlış yapıyorlar. Yarın bu gelişir 1959'dan öncesi olabilir. Öncesinde Siyah Çoraplılar vardı, İngiliz kulüpleri olabilir. Onlar da hak iddia edebilirler."

"RİVA SÖZLEŞMESİNİ YENİDEN YAZDIK"

"Riva sözleşmesini yeniden yazdık. Eski yöneticilerimize teşekkür ederiz ama biz yeniden yazdık bu sözleşmeyi ve daha iyi hale getirdik. Bir başkan adayımız çıkmış 'Onu siz değil bankalar yaptı' dedi. Kemerburgaz'ı da biz çözdük. Mahkemelerden çıkan yürütmenin durdurulması kararlarını durdurduk başka bir mahkemede. Kimseden ses yok."