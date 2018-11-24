Mustafa Cengiz'den TFF ve hakemlere olay sözler

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, saat 14:00’te olağanüstü olarak toplanan yönetim kurulu toplantısı sonrası çarpıcı açıklamalarda bulundu. Mustafa Cengiz, "Fırat Aydınus, Halis Özkahya ve Hüseyin Göçek hakemliği bırakmalıdır. TFF tüm kurullarıyla istifa etmelidir" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in açıklamaları şöyle:

"Dün sahada hepimizin de gördüğü sportif bir cinayet işlenmiştir. Kendi evimizde, seyircimizin önünde takımımıza hak gaspı yapılmıştır. Göreve geldiğimizden bu yana dostluk, barış ve adalet vurgusu yaptık. Futbolun tüm paydaşlarına ve TFF'ye dostluk mesajları verdik.

Ne yazık ki bu yaklaşımımızın 'zayıflık' ve 'acizlik' olarak nitelendirildi. Türkiye'de VAR uygulamasının başladığı Süper Kupa finalinden bu yana açıkça Galatasaray aleyhine sürekli haksızlıklar yapıldığını gördük. Spor kamuoyu da buna şahit oldu. Kasıtlı eylemlerin sürekli tekrarlanarak, bunları saha içinde sürekli seyirciyi tahrik edercesine kararları bekleterek yaşatarak ne hedeflenmektedir?