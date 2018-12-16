Mustafa Cengiz: Galatasaray'ı sokağa dökmeye çalışmasınlar

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile Başkan Yardımcı Yusuf Günay, Trabzonsporlu taraftarların Beyoğlu GSStore’a saldırmasının ardından burayı ziyaret etti. Burada çalışanlarla görüşen ve hasar tespiti yapan Başkan Cengiz daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Galatasaray’ın Türkiye’nin lafla değil gerçekte sivil toplum oluşumu olduğunu söyleyen Cengiz, “Galatasaray evine yapılan saldırı Galatasaray’ın kalbine yapılmış sayılır. Biz bunu şiddetle kınıyoruz. Saldıran taraftarların üzerinde Trabzonspor formasının olması Galatasaray camiası daha da derinden yaralamıştır. Biz her zaman Anadolu kulüplerinin yanında olduk. Onları hiçbir zaman ayırt etmedim. Onlara haksızlık yapmamaya çalıştık. Ben klasik söylemleri sevmiyorum. ‘Bu yapılan hareket Trabzonspor mal edilemez, bunlar bir, iki çapulcudur’ söylemlerini yeterli bulmuyorum. Bu Patagonya taraftarı değil. Üzerlerinde bir forma var. Ben sözü, topu saygı duyduğum Trabzonspor camiasına bırakıyorum. Trabzonspor camiası ve yönetimi buna nasıl bir reaksiyon, nasıl bir tepki gösterecek ben bunu merak ediyorum. Camiamız da bunu merak ediyor. Trabzonspor buna ne diyor önemli olan bu. Türkiye’nin içinde bulunduğu zorlu koşullarda gerekli coğrafik sıkıntılarımızda bu tip olaylardan Galatasaray’ı tahrik ederek, ki bugüne kadar Galatasaray; hiçbir zaman sahaya girip futbolcu kovaladı, ne tribünleri yaktı, ne sokaklara taştı. Hiçbir zaman taşmadı. Biz bunla övünüyoruz. Türkiye’nin huzurunu istemeyen mihraklar, Türkiye’nin en büyük sosyal payı olan Galatasaray’ı sokağa dökmek istiyorlarsa bunu yapmasınlar. Bu konuda hem taraftarımız hem de devletimiz uyanık. Taraftarımızı demokratik söylemlerde, tepkisi ile kendisi, evine sahip çıkıyor. Çalışan insanlara yapılan bu saldırıyı biz şiddetle kınıyoruz. Trabzonspor camiasının da bunu onaylamadığını inanıyoruz. Trabzonspor camiasından gerekli aksiyonu da görmek istiyoruz” şeklinde konuştu.