SPOR

Mustafa Cengiz: Galatasaray pusu kültürünün esareti olacak kadar güçsüz değildir

GALATASARAY HABERLERİ  | 13.12.2018 18:18 | Son Güncelleme

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Spor Toto Süper Lig'de aleyhlerine yapılan hakem hatalarına gösterdikleri demokratik tepkiler sonrasında, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kurulları tarafından ardı arkası kesilmeyen cezalara maruz bırakıldıklarını belirtti.

Mustafa Cengiz: Galatasaray pusu kültürünün esareti olacak kadar güçsüz değildir

Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı kulübün resmi yayın organlarından Galatasaray dergisindeki yazısında, "Sportif, mali ve idari olarak gelişimimizi sürdürdüğümüz süreçte, bariz hakem hatalarına karşı gösterdiğimiz demokratik tepkilerin devamında, federasyon kurulları tarafından ardı arkası kesilmeyen cezalara maruz bırakıldık." ifadelerini kullandı.

Attıkları her adım öncesinde hem camianın akil insanlarıyla hem de yönetim kurulunda gereken değerlendirmeleri yaptıklarını aktaran Cengiz, "Haklı olarak gösterdiğimiz reaksiyonların zamanlaması ve içeriği konusunda en küçük ayrıntıyı dahi göz önünde tuttuk. Asıl olarak bu süreç bizlere şunu göstermiştir, mali yapısı daha da güçlenen Galatasaray, bu ülkenin en büyük sivil toplum kuruluşudur. İnsanlık tarihinin çok da sevimli olmayan geleneklerinden, meyve veren ağacın taşlandığı gerçeğinden de hareket ederek, açıklamalarımızı dahi belli bir kalıba sıkıştırma suretiyle değersizleştirme çabalarına kadar her şeyin, 'Galatasaray'ın nasıl önünü keseriz?' önermesinde saklı olduğunun farkındayız." şeklinde görüş belirtti.

"Galatasaray, pusu kültürünün esareti olacak kadar güçsüz değildir"

Galatasaray'ın Türkiye ile ilgili yurt dışında en bilinen kavram olduğuna değinen sarı-kırmızılı kulübün başkanı, şunları kaydetti:

"113 yılı aşkın süredir, bu toprakların en değerli kurumu olan ve ülke sınırlarından dışarı çıkıldığı anda bu vatana dair akla gelen birkaç kavramdan biri olan Galatasaray, ne pusu kültürünün esareti olacak kadar güçsüzdür ne de esecek bir yelin kaldırdığı tozdan etkilenecektir. Şu iyi bilinmelidir ki bizler, genel kurulumuzun verdiği yetki doğrultusunda ve Galatasaraylılığın gereği olarak, en başından bu yana hassasiyetle, camiamızın haklarını en doğru yolla savunmaktayız. Attığımız her adımın farkında olarak ilerlemekteyiz. Kendimizi savunmaktan da öte, gerçekleri göz önüne sermenin peşindeyiz. Bize yardımcı olacak olan tek şey şu aşamada gerçeklerdir. Stefan Zweig muhteşem eseri Satranç'ta yeryüzündeki en büyük kötülükleri tasvir ederken, tüm olumsuzlukların kaynağının, sadece vahşet ve kötü niyet olmadığından dem vurur ve kişilerin kendi içindeki yenemedikleri zayıflıkları olduğunu söyler. Galatasaray karşısındayken, yarışma duygusu içinde daha başarılı olma kaygısına anlam verebiliriz. Fakat bu kaygı ile yaşayanlar, kendi içlerinde yenemedikleri zayıflıklarını örtmenin yolunun, 'En tepedekini nasıl durdururuz?' sorusunun peşine düşerek gerçekleşeceğine inanmaktadırlar."

"Zor, her zaman olduğu gibi bir kez daha oyunu bozacaktır"

Mustafa Cengiz, Galatasaray'ın mali yapısıyla yükselişe geçtiğini vurguladı.

Göreve geldiklerinden bu yana icraatlarından dolayı 7 milyon lira artı verdiklerini belirten Cengiz, "Zor, her zaman olduğu gibi bir kez daha oyunu bozacaktır. Bugün onların karşısında mali yapısıyla da yükselişe geçmiş bir Galatasaray vardır. Zor koşullar altındaki bir ekonomik süreçte, kaynakların doğru kullanımıyla, göreve geldiğimiz günden bu yana 7 milyon lira artı veren finansal yapıya ulaştık. Galatasaray'ın finansal büyüklüğü karşısında bu oranın yeterli olmadığı düşünülebilir. Lakin bu süreç, yıllardır geleceğe ertelediğimiz iyi günlerin çok da uzakta olmadığı gerçeğini gözler önüne sermektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Cengiz, Galatasaray'ın hedefinin uluslararası başarı olduğuna dikkati çekerek, yazısını şöyle tamamladı:

"Ekonomisi daha sağlıklı duruma gelmekte olan Galatasaray, sadece Türkiye'de yakalayacağı başarılarla yetinemez. Her zaman ifade ettiğim gibi tarihimizden aldığımız ilham bizi Avrupa'da kazanılacak başarılarla müttefik kılmıştır. O yüzden Galatasaray'ın hedefi, sadece yerel lig mücadelesi değil, Avrupa'da başarılı olmaktır. Bu noktada camiamızdan ve taraftarımızdan isteğim, her alanda mücadele eden sporcularımıza her zamankinden daha çok destek olma gerekliliğidir. Bir kez daha, bu arma ve bu renkler altında kenetlenerek başaracağız. Çünkü biz Galatasaray'ız."

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
G.Saray'dan Süper Lig'i karıştıracak transfer!G.Saray'dan Süper Lig'i karıştıracak transfer!
Fatih Terim'den kadro dışı kararıFatih Terim'den kadro dışı kararı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray mustafa cengiz

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: Ankara’da Yüksek Hızlı Tren kazası

Son dakika: Ankara’da Yüksek Hızlı Tren kazası

Ankara'yı sarsacak iddia! 'Koray Aydın her an istifa edebilir'

Ankara'yı sarsacak iddia! 'Koray Aydın her an istifa edebilir'

Galatasaray'dan Süper Lig'i karıştıracak transfer!

Galatasaray'dan Süper Lig'i karıştıracak transfer!

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın sözleşme süresi ve yıllık ücreti belli oldu

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın sözleşme süresi ve yıllık ücreti belli oldu

Süper Lig devine transfer yasağı şoku!

Süper Lig devine transfer yasağı şoku!

Fenerbahçe resmen açıkladı! Sözleşmesi feshedildi

Fenerbahçe resmen açıkladı! Sözleşmesi feshedildi

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Galatasaray yabancı hakem talep edecek! Lig ve kupadan çekilme gündemde

Galatasaray yabancı hakem talep edecek! Lig ve kupadan çekilme gündemde

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

TFF'den Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya için tarihi karar!

TFF'den Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya için tarihi karar!

Ahmet Çakar'dan olay iddia!

Ahmet Çakar'dan olay iddia!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mustafa Cengiz: Galatasaray pusu kültürünün esareti olacak kadar güçsüz değildir

Mustafa Cengiz'den tepki

Galatasaray'dan Süper Lig'i karıştıracak transfer!

G.Saray'dan Süper Lig'i karıştıracak transfer!

Fatih Terim'den kadro dışı kararı

Fatih Terim'den kadro dışı kararı

Ozan Kabak için tarihe geçecek bonservis

Ozan Kabak için tarihe geçecek bonservis

Galatasaraylı Mariano'yla Flamengo ilgileniyor

G.Saraylı yıldıza teklif hazırlığı!

Abdurrahim Albayrak: Suç işlediğimizi zannetmiyorum

'Suç işlediğimizi zannetmiyorum'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.