Mustafa Cengiz GreyWeekend için taraftara teşekkür etti

Kulübün internet sitesi üzerinden bir açıklama yayımlayan Mustafa Cengiz, GSStore mağazalarında yaşanan yoğunluk ve yüksek satış rakamlarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Cengiz, yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Mağazalara koşun, diye verilen bir işareti, kıvılcıma, giderek ateş topuna dönüştüren, dünyada görülmedik bir sahiplenme ile mağazalara, sokaklara, Galatasaray'ına mali destek için dökülen, 3 günde, YellowFriday organizasyonunda olduğu gibi stokların büyük kısmını eriten, günlük bazda değerlendirildiğinde, dünya spor kulüpleri mağaza satış rakamlarını geçen, tüm spor kulüplerine örnek olan, dünyanın en büyük taraftarını saygı ve sevgi ile selamlayarak teşekkür ediyoruz."
Alex de Souza'dan Fenerbahçe'ye transferinin yıldönümüyle ilgili paylaşım geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe kongresinde oy kullanmadı
Galatasaray'da Wesley Sneijder bombası
Sporting Lizbon'dan Ricardo Quaresma hamlesi
Beşiktaş Burak Yılmaz transferinde ısrarcı
Galatasaray'ın Ozan Tufan planı
Şenol Güneş'in tek isteği Burak Yılmaz
Ertuğrul Taşkıran Boluspor'dan ayrıldı!
Vartolu karakterini canlandıran Erkan Kolçak Köstendil Vefaspor'a transfer oldu!
Ahmet Ağaoğlu: Muharrem Usta transfer yasağını bilerek aldırdı
İşte Emre Çolak'ın yeni takımı
Okuyucu Yorumları 0 yorum