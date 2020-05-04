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Mustafa Cengiz için kritik hafta

GALATASARAY HABERLERİ  | 04.05.2020 10:40 | Son Güncelleme

Midesindeki rahatsızlık nedeniyle geçen perşembe hastaneye kaldırılan ve hafta sonunu evinde geçiren Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, bugün tekrar hastaneye yatırılacak. 71 yaşındaki Cengiz'in sağlık durumu, yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.

Göreve geldiği günden bu yana kulübe ekonomik anlamda eşik atlatan, Galatasaray'ı yıllar sonra kâra sokan Başkan olan Mustafa Cengiz, yaşadığı sağlık problemi nedeniyle herkesi korkuttu.

Geçtiğimiz perşembe akşamı kilo kaybı ve halsizlik şikayetleriyle hastaneye kaldırılan Cengiz'in, midesinde problem olduğu belirtilmişti. Hafta sonunu evinde geçiren Başkan, bugün tekrar hastaneye yatırılacak. Başkan Cengiz'e hafta boyunca önemli testler yapılacak. Bu kontrollerin ardından Mustafa Cengiz'in hastalığına net bir teşhis koyulacak ve tedavi şekli belirlenecek.

MUSTAFA CENGİZ'E BÜYÜK DESTEK

Kurmayları Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay'ın yanı sıra tüm yöneticilerin ve teknik direktör Fatih Terim'in sürekli olarak Başkan Cengiz ile konuştuğu, moral verdiği belirtildi. Cengiz her şeye rağmen kulübün işleriyle ilgilenmeye devam ederken, çalışmalarla ilgili rapor alıyor. (Akşam)

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