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Mustafa Cengiz'in evinde toplantı yapıldı

GALATASARAY HABERLERİ  | 13.06.2020 16:08 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 27. haftasında 14 Haziran Pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk olan Galatasaray'da bu mücadele öncesi başkan Mustafa Cengiz'in evinde bazı yönetim kurulu üyeleriyle toplantı yapıldı.

Mustafa Cengiz'in evinde toplantı yapıldı

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, evinde kurmaylarıyla bir araya geldi.

Sarı-kırmızılı kulübün resmi sitesinden toplantı hakkında şu açıklama yapıldı:

"Başkanımız Mustafa Cengiz, İkinci Başkanımız Abdurrahim Albayrak, Başkan Yardımcılarımız Yusuf Günay ile Kaan Kançal ve Sportif AŞ. Yönetim Kurulu Üyesi Oytun Özer'le bir araya geldi. Başkanımızın evinde gerçekleşen toplantıda Galatasaray’ın güncel konuları konuşuldu."

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