Mustafa Cengiz'in istediği yetkileri alamaması nedeniyle Galatasaray'a UEFA'dan yaptırım gelebilir!

Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz, genel kurulu ikna edemeyince, kritik gördüğü yetkileri alamamıştı. Cengiz ve kurmayları gelir bekledikleri bu yetkileri alamayınca UEFA ile yapılan anlaşmalar da riske girdi.

Fotomaç'ta yer alan habere göre sarı kırmızılı kulüp, UEFA ile yapılandırma anlaşmasının şartlarını yerine getirmekte bir hayli zorlanacak. Finansal Fair-Play kurallarının sınırında olan Galatasaray'ın UEFA ile yaptığı bu anlaşmaların bozulma ihtimali doğdu.

'YENİDEN MEN CEZALARI GÜNDEME GELEBİLİR'

Eğer başkan Mustafa Cengiz acil şekilde sıcak para bulamazsa tekrar men cezalarının sarı-kırmızılı kulübün gündemine girme durumu bulunuyor. Kulübe henüz vaat ettiği sponsorları kazandıramayan Mustafa Cengiz faktöring şirketleriyle görüşmeye başlayabilir. Sarı kırmızılı kulübün yüksek faizlerle kredi alınması gündemde. Taraftar verilmeyen yetkiler nedeniyle genel kurula ve sıcak para ihtiyacını karşılayamadığı için de yönetime tepkili...

KEMERBURGAZ ÇELİŞKİSİ

Olağanüstü kongrenin üzerinden 3 gün geçmesine rağmen Kemerburgaz arazisi üzerine yapılacak tesisler konusunda çıkan 154 ret hala gündemdeki yerini koruyor. Devletten Kemerburg'da yeni havaalanına yakın, paha biçilmez 101 dönümlük arsayı alan sarı-kırmızı kulüp burayı değerlendirmek istiyor. Yönetim bu arazi için yetki istedi. Yetkiyi aldı ancak 154 kişiden ret gelmesi herkesi şaşırttı. Sarı-kırmızılı camiada "Başkana karşı olabilirsiniz. Bu doğal hakkınız ancak Galatasaray'ın lehine olacak yararlı bir işe ret oyu vermenin hiçbir mantığı yok" sesleri yükseldi.