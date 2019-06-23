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Mustafa Cengiz: Kuruluşumuzdan bu yana hep engeller çıkıyor

GALATASARAY HABERLERİ  | 23.06.2019 13:12 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın 22'nci şampiyonluk kutlamasına katılan başkan Mustafa Cengiz, “Kurulduğumuz günden bu yana her gün, her saat önümüze engeller çıkıyor. Bu engeller, arkadan, yandan kurşun şeklinde oluyor" dedi. Kutlamada kesilen pastanın Ömür Gedik'e bıçakla ikram edilmesi sırasında şarkıcının tedirginliği ise dikkat çekti.

Mustafa Cengiz: Kuruluşumuzdan bu yana hep engeller çıkıyor

Antalya Galatasaraylılar Derneği, kulübün 22'nci şampiyonluğunu kutladı. Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu üyeleri, değişik illerden dernek başkanları ve dernek üyelerinin katıldığı kutlama için Antalya Limanı'nda demirli 'Harem 1' adlı gezi teknesi tercih edildi. Galatasaray Spor Kulübü'nün kuruluşuna ithafen saat 19.05'te denize açılması planlanan gemi, davetlilerin tamamlanmasının ardından 20.30'da hareket edebildi.

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Gecenin açılış konuşmasını yapan Antalya Galatasaraylılar Derneği Başkanı Gökmen Güzel, birlik içinde olmalarından dolayı mutlu olduğunu söyledi. Şampiyonluk kutlamalarının bir gelenek haline geldiğini anlatan Güzel, “Bu yıl şampiyonluğumuzda birtakım sıkıntılar başıma geldi ama kulüp başkanımız Mustafa Cengiz'in taviz vermez duruşu sayesinde barışımızı elde ettik" dedi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz de konuşmasında, taraftarın önemine değindi. Onlarca maç ceza yediklerini ve sürekli önlerine engeller çıkarıldığını vurgulayan başkan Cengiz, “Tarihin en ağır cezalarından 3 kere toplamda 150 gün cezayı ben yedim. Sakatlıktan sezonu kapatan futbolcu gibiydim. Öyle engeller düşünün ki kuruluşumuzdan bugüne sürüp duruyor bu engeller. Bizim önümüze her gün, her saat hiç ummadığımız engeller çıkıyor. Bu engeller arkadan, yandan kurşun şeklinde oluyor. Sizin desteğinizle biz bu mücadeleyi sürdürüyoruz"diye konuştu. Cengiz, Galatasaraylı olduğu için de mutlu olduğunu söyledi.

ÖMÜR GEDİK'İ TEDİRGİN EDEN İKRAM

Konuşmaların ardından forma ihalesi yapıldı. Bu yılki kutlamada ihale için futbolcuların imzalarının bulunduğu Sofiane Feghouli'nin 89 numaralı forması seçildi. Açılan ihalede formayı Okan Noyan adlı taraftar 9 bin TL vererek satın aldı. Forma ihalesinin ardından şampiyonluk pastası kesildi. Okan Noyan, şampiyonluk pastasını kesen isim oldu. Noyan, kestiği pastayı bıçakla çevresindekilere ikram etti. Noyan, kutlamada sahneye çıkan şarkıcı Ömür Gedik'e de aynı bıçakla pasta ikram etti. Bıçağın ucunda duran pasta dilimini ısıran Gedik'in tedirgin tavrı dikkat çekti.

Şampiyonluk kutlamaları Ömür Gedik'in canlı performansıyla gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü.

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