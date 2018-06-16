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Mustafa Cengiz, 'Nagatomo ile anlaştık' dedi, Galatasaray Kulübü yalanladı

GALATASARAY HABERLERİ  | 16.06.2018 19:24 | Son Güncelleme

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Bodrum'da "Yuto Nagatomo anlaştık diyorum" ifadelerini kullandı. Galatasaray Kulübü ise resmi Twitter hesabından Mustafa Cengiz'in sözlerini yalanladı.

Mustafa Cengiz, 'Nagatomo ile anlaştık' dedi, Galatasaray Kulübü yalanladı

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Bodrum Bitez mahallesinde bulunan bir bahçede taraftarlara bir araya geldi. Taraftarların bayramını kutlayan Başkan Cengiz, Süper Lig kupasını da yanında getirerek Galatasaraylılara sürpriz yaptı. Bodrum Galatasaray Derneği tarafından düzenlenen toplantıya katılan Cengiz gazetecilerin sorularını yanıtladı.

NAGATOMO İLE ANLAŞTIK
Transfer çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Cengiz, Yuto Nagatomo ile anlaştıklarını belirterek, “Transfer çalışmalarımız devam ediyor. İlgili teknik arkadaşlar bu konu ile ilgileniyor. Şu anda Zürih’den arayanlar, Cenevre’den arayanlar, Londra’dan arayanlar ve Fransa’dan arayanlar var. Medyada o kadar güzel hikayeler yazılıyor ki ben bile inanıyorum bazen. Galatasaray taraftarının istediği doğrultuda transfer çalışmaları yaptığımızı ve olumlu şekilde sonuçlanacağına inşallah emin olabilirsiniz. Yuto Nagatomo anlaştık diyorum. Biz normal şartlarda yürümek istiyoruz. Umuyoruz ki taraftar her zaman helva yemese de çok güzel transferlerle tatmin olacağına inanıyoruz. Önemli olan sahada mücadele diyorum. Ne çilek, ne baklava ne de kaymak önemli. Önemli olan yemeğin kaliteli olması. Galatasaray hep hak ederek kazansın” ifadelerini kullandı.

KULÜP, BAŞKAN MUSTAFA CENGİZ'İ YALANLADI
Bu arada Galatasaray Kulübü'nden başkan Mustafa Cengiz'in sözlerine yalanlama geldi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Yuto Nagatomo ile ilgili henüz herhangi bir anlaşmamız yoktur. Oyuncu ve Inter kulübüyle herhangi bir anlaşma olması halinde transfer, resmi internet sitemiz ve tüm yayın organlarımız tarafından taraftarlarımıza ve spor kamuoyuna duyurulacaktır."

YUTO NAGATOMO

UEFA İLK KEZ YAPTI
UEFA ile anlaştıklarını da sözlerine ekleyen Cengiz, “UEFA yaptırımları ile ilgili olarak her şeyi konuştum. UEFA yapılandırma anlaşması yaptı. Bunun bir tanesi Ünal başkanım zamanındaydı. Şimdiye kadar bir takım ile 2 kez üst üste yapılandırma anlaşması ilk kez yapıldı” dedi.

UEFA İLE ANLAŞMAMIZDA TFF'NİN DE KATKISI VAR
Bu sezon 78 milyon Euro'luk harcama yapabileceklerini söyleyen Cengiz, “Bir önceki yönetimimize 1 + 1 yasağı gelmişti. Hem de 65 bin Euro transfer harcama yasağı gelmişti. O zaman o yasağı aştık ve tutturamadık. Bize bu sene verilen başa baş noktası yüzde 60 oldu. 130 milyon Euro geliriniz olursa 78 milyon Euro maksimum harcayabilirsiniz demek. Bu da 65 milyon Euro'ya göre 13 milyon Euro’luk bir avantaj demek. UEFA bu konuda da bize bir iyilik yaptı. Bu durumda bir vesile ile katkısı da TFF’nin var. TFF'ye teşekkür ediyorum, onların da katkısı var. Pek alışık bir şey değildir TFF'ye teşekkür etmek ama biz yiğidi öldür ama hakkını inkar etme noktasındayız. Bizim genlerimizde vefa ve teşekkür vardır” şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
mustafa cengiz Yuto Nagatomo Galatasaray

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
haber değeri taşımıyo ki bu yuto ile zaten anlaşılmıştı inter ile anlaşmak lazım oyuncu da sorun yok
Bundan bi cacık olmaz aga fb şampiyon
Bu transfer felan yapmaz cimri
sampiyon bjk yazdiracagiz unutmayin kimi alirsaniz alin
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