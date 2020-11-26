Mustafa Cengiz: Ne çektiğimi bir Allah biliyor

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda konuştu.
Mustafa Cengiz'in açıklamaları şu şekilde...
"Sponsorluk gelirlerimiz olarak Galatasaray olarak zorlanıyoruz. TL olarak iyiyiz ama euro bazında kötüyüz. 2020 yılında mali tablolarımız iyi sonuç vermeyecek. Bundan emin olalım. Bütün o çabalarımız, uğraşlarımız olumsuz etkilenecek. Biz e-mağazacılık alanına yöneliyoruz. Dijital dünyaya yöneliyoruz. Tek tek SMS'le para toplayacağız. Taraftarımızın da para kazanacağı alanlara yönelelim. Dijitale yönelmek gerek. Bu çok önemli. Tüm projelerimiz dijital dünyaya yönelmeli."
10 milyon kripto para, 2 milyon euro'dur. Yüzde 80'i bizim. Bankalar Birliği, sonunda devletimiz, Cumhurbaşkanımız sporu futbolu sever. Bizim için şans. Ben bunu dedim diye başka anlamlara çıkmasın. Yiğidi öldür ama hakkını da inkar etme. Her platformda söylerim. Gocunmam. 68 kuşağıyım. Yetmez ama evetçi değilim. 7+2 anlaşma ama bizi disipline ediyor. Sen yine Maradona, Ali, Veli'yi al olmaz. Bunu istemiyor. Yıllar itibariyle futbolcu giderlerini euro bazında düşüreceksin. Har vurup harman savuramazsın. Futboldan kazandığımı mecburen amatör sporlara veriyoruz. Devlet de bunu istiyor. UEFA da bize futboldan kazandığını başka yerlere verme diyor.
Biz genç bir cumhuriyetiz. Genç kızlarımız spor yapacak diyoruz. Bu çocukları, bu kulüpler yetiştirecek. Üretmemiz şart, şart! Bizim en çok övündüğümüz transfer Ozan Kabak'tır. Başkanım Yusuf Yazıcı'yla, diğer başkanım Cenk Tosun'la gurur duyuyor. Bizim yapımızdan yetişme çünkü. Biz bunları yeniden istiyoruz.
Yapılandırmaya dönersek çok sıkı konular var. Bunu imzaladığınız anda, hem Türk yapılandırması, TFF de lisans anlamında bastırıyor, inşallah tüm hükümleri uygular. Taş atmıyorum, öyle istiyorum. Mali anlamda Bankalar Birliği bunu sağlar. Biz bunu istiyoruz. Benden sonra gelecek yöneticiler har vurup harman savurmasın. Benim çektiğimi bir Allah bir ben biliyor.
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