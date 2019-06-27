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Mustafa Cengiz Nihat Özdemir'i ziyaret etti

GALATASARAY HABERLERİ  | 27.06.2019 17:19 | Son Güncelleme

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'i ziyaret etti.

Mustafa Cengiz Nihat Özdemir'i ziyaret etti

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'i ziyaret etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Galatasaray heyeti tarafından bir nezaket ziyareti gerçekleştirildiği aktarıldı.

Ziyarete Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, kulüp ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak ve başkan yardımcısı Yusuf Günay ile Galatasaray Sportif AŞ. Yönetim Kurulu Üyesi Oytun Özer'in katıldığı belirtildi.

Görüşmede TFF Başkanı Nihat Özdemir'e ise yönetim kurulu üyeleri Hasan Akıncıoğlu, Selim Soydan, Mustafa Çağlar ve Alkın Kalkavan'ın eşlik ettiği bildirildi.

Nihat Özdemir, sarı-kırmızılı yöneticilere, sırtında isimleri yazılı olan milli takım forması hediye etti.

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Galatasaray mustafa cengiz nihat özdemir tff

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