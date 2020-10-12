Mustafa Cengiz: Ola da Messi ve Ronaldo'yu getirsem

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Beyaz TV'ye esprili bir yaklaşımla açıklama yaptı.
Transfer ile ilgili gelen soruya Mustafa Cengiz, "Keşke ola da 20 tane Messi'yi Ronaldo'yu hepsini getirsem." ifadelerini kullandı.
Galatasaray'ın 115. kuruluş yıldönümü etkinlikleri için Ali Sami Yen'in kabrini ziyaret eden ve daha sonra Feriköy Kabristanı çıkışında açıklamalar yapan Mustafa Cengiz, transferle alakalı olarak, "Yönetim beceriksiz! Bence de beceriksiz, 20 tane alırdım, çekleri verirdim, giderdim! İbra olmasak ne olur, millet olmuyor! 'Veli yapıyor, sen de yap' diyorlar! Yapamam! Bunu yaparsak, gelecek kuşakları mahvederiz." demişti.
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