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Mustafa Cengiz: Omar, çocukları korurken olmuş

GALATASARAY HABERLERİ  | 01.01.2021 16:37 | Son Güncelleme

Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz, Omar Elabdellaoui'nin başına gelen kaza için konuştu

Galatasaray'da Omar Elabdellaoui, evinde yılbaşını kutlarken elinde havai fişek patlaması sonucu gözünden yaralanmıştı. Başkan Mustafa Cengiz konu hakkında değerlendirmelerde bulundu. İşte o sözler...

"ÇOCUKLARI KORURKEN OLMUŞ"

"Üzücü bir olay. Bu geçen yıl da kalan bir olay olsun. Bu berbat 2020'ye ait olsun. Morali iyi. Bir darbe almış. Çocuklar yanında yok. Çocukları korumak için olmuş bu olay. Bütün aklı başında insanlara, kulüplere teşekkür ediyorum. Bakanımız Fahrettin Koca'ya destek ve yardımları için teşekkür ediyorum. Bir Latin atasözü vardır; "Hasta yataktayken her şey ikinci plandadır". Ben Türk kamuoyu tarafından futbolcumuza verilen desteğe teşekkür ediyorum."

"1-2 HAFTA BEKLEMEK LAZIM"

"Göz önemli bir organdır. Hastaneye teşekkür ediyorum. İyiye doğru gidiş var. Umut kesilmemeli. En kötü durumda bile umut etmeyi kesmemeliyiz. 1-2 hafta beklememiz gerekiyor sanırım."

"DEVLET ÖNLEM ALMALI"

"Havai fişekler, bu maddeler peynir ekmek gibi satılıyor. Devletimiz bunlara önlem almalı."

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
Omar gönderilmeli, köyüne Brann’a postalayın.
insanın aklı var fikri var.satın almazssın olur biter.Devlet yasaklasınmış havai fişek satışını.Bunu damı devletten bekliyeceksin ey gs başkanı.
Allah akıl fikir vermiş, fişekle onayan adam çocuk değil ki. Silah da fişek gibi yasak ama gidip de evleri silahlarla donatmıyoruz.
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