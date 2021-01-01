Mustafa Cengiz: Omar, çocukları korurken olmuş

Galatasaray'da Omar Elabdellaoui, evinde yılbaşını kutlarken elinde havai fişek patlaması sonucu gözünden yaralanmıştı. Başkan Mustafa Cengiz konu hakkında değerlendirmelerde bulundu. İşte o sözler...

"ÇOCUKLARI KORURKEN OLMUŞ"

"Üzücü bir olay. Bu geçen yıl da kalan bir olay olsun. Bu berbat 2020'ye ait olsun. Morali iyi. Bir darbe almış. Çocuklar yanında yok. Çocukları korumak için olmuş bu olay. Bütün aklı başında insanlara, kulüplere teşekkür ediyorum. Bakanımız Fahrettin Koca'ya destek ve yardımları için teşekkür ediyorum. Bir Latin atasözü vardır; "Hasta yataktayken her şey ikinci plandadır". Ben Türk kamuoyu tarafından futbolcumuza verilen desteğe teşekkür ediyorum."

"1-2 HAFTA BEKLEMEK LAZIM"

"Göz önemli bir organdır. Hastaneye teşekkür ediyorum. İyiye doğru gidiş var. Umut kesilmemeli. En kötü durumda bile umut etmeyi kesmemeliyiz. 1-2 hafta beklememiz gerekiyor sanırım."

"DEVLET ÖNLEM ALMALI"

"Havai fişekler, bu maddeler peynir ekmek gibi satılıyor. Devletimiz bunlara önlem almalı."

