İşte Ozan Kabak'ın bonservisi!

Inter başta olmak üzere Avrupa’nın pek çok ekibinin gözlemcilerinim yakından izlediği Galatasaray'ın genç yıldızı Ozan Kabak, maçta topla en fazla buluşan (99), en fazla ikili mücadele kazanan (14) ve top kapan (4) oyuncu oldu.

Mali anlamda sıkışık bir dönemden geçen G.Saray yönetimi ise Ozan’a bir teklif gelmesi durumunda nasıl bir eylem için olmaları konusunu masaya yatırdı. Başkan Mustafa Cengiz, “20 milyon Euro’dan aşağı satmam” dediği Ozan için herhangi bir açıklama yapılmaması ve beklenmesi kararı alındı. (Fotospor)



