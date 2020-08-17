Mustafa Cengiz: Parayı Leyla'ya basmışlar

Galatasaray Kulübü ile Magdeburger Sigorta arasında yapılan futbol takımının forma sırt sponsorluğu anlaşmasının basın lansmanı, Başkan Mustafa Cengiz'in de katılımıyla gerçekleştirildi.
"Kombinelerle ilgili start almak istiyoruz ama aracı olan kuruluşumuz, maçlar oynanmadan iade talepleri olacağını belirtiyor ve izin vermiyor, zorluk çıkartıyor. Maçlar oynanmadığı takdirde, hiçbir sorun çıkmayacağına dair Galatasaray taraftarının taahhütü var. Bu sorunu aşmaya çalışıyoruz, locaları satıyoruz. Büyük olasılıkla maçlar bir kısım seyirci ile oynanacak. "
Sofiane Feghouli haberini ben de okudum. Nisan'dan beri para ödememe gibi bir durum yok. Öyle olsa zaten otomatik fesih durumu ortaya çıkar. Cezayir gazetesinin bunu yazması doğru olduğu anlamına gelmez. Yanlış bilgi almışlardır. Ben kontratlı oyuncularım hakkında konuşmam. Sadece '4 oyuncu bizi yordu' dedim. Galatasaray oyuncuları oldukları sürece benden yorum beklemeyin. Galatasaray'da oldukları sürece değerli sahibidiler, görüşmeler sürüyor.
"Bernard Mensah için hiç konuşmadım. Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ile konuşmadım. Söylenenler hakkında ben de şaşırdım. Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay ile konuştuk. Bizi suçlamışlar, biz Mensah'ı aramışız! Bir bakmışız ki futbolcu, bizimkileri aramış. Bizim teklifimiz yok. Arkadaşımız arıyor, 'Beşiktaş anlaştı haberleri var, biz de görüşelim.' Bana geldi olay, 2 milyon 800 bin euro ödenecek, bir sürü para! Bizim paramız var ama sokağa atacak kuruşumuz yok. Kuruş yok, atamayız!"
"Başkaları sıkışmışsa, para Leyla'ya bastıkları için bu durumdalar! Sonra harcama için limit istiyorlar! Neymiş Galatasaray oyunbozanlık yapıyormuş! Hayır diyorum, hayır! Ben de biliyorum geçmiş yönetimler gibi harcama yapmayı!"
Abdurrahim Albayrak aradı, Beşiktaş girdiği için biz çekildik. Biz fiyat yükseltmek için teklif yapmayız. Bizde yazışmalar var, kimseyi utandırmak istemiyoruz. Bernard Mensah'a başarılar. Bize 'Beceriksiz yönetim' diyorlar. Bizim sokağa atacak paramız yok, desinler.
Bir kaleci alıyoruz, 4 Milyon TL, 2 ile çarpıyorlar, 'Sokağa para attınız' diyorlar. Ne beceriksizliğimiz kalıyor, ne başka bir şey. Böyle bir kırılgan taraftar kitlesi olabilir mi? Şeffaflık, samimiyet istemiyor musunuz? Ligin en iyi 10 kalecisinden bu arkadaş.
Diğer takım muhabirleri, takımlarını ölümüne savunuyor. Vallahi kıskanmıyorum ama gıpta ediyorum. Boş ve kof övemelerden yana değilim. Bizi eleştirsinler, belki de bu bizi diri tutuyor. Belki de bu hastalıklarla böyle mücadele gücü buluyoruz.
Galatasaray ve Trabzonspor dışında kamuoyuna transferin detaylarını açıklayan gördünüz mü? UEFA'dan men, puan silme gelince 'Haksızlık, bize kimse ceza veremez' demelerini nasıl karşılıyorsunuz? Biz bir tane futbolcuyu bildirmeyelim, bizi ertesi gün indirirler! diğerlerini de indirsinler demiyorum ama siz medyasınız, neden sormuyorsunuz? satan söylemiyor, alan da söylemiyor. Yıl sonu bilanço sıkıyor, zarar! 'Deniz bitmiş', biter tabi neden basıyorsunuz Leyla'ya? Acı gerçek bu!
Oyuncular %15 indirim yaptı. 4 kişi imzalamadı, bizle papaz oldular. Biz de papaz olmayı biliriz. Bütün futbolculara teşekkür ederiz, Belhanda ve Feghouli de dahil. Teknik kadro inşallah onları en iyi şekilde hazırlayarak şampiyonluğa ulaşacağız.
40 milyon euroluk hedefimiz var, bunu tutturmaya çalışıyoruz. Mario Lemina da teknik kadronun talepleri arasında. Sanırım geçen toplantıda yanlış bir şey oldu. Lemina o gün gündemde değildi ama şimdi gündemde. Olur ya da olmaz, önemli olan Galatasaray'ın menfaatleri.
Tekrar ediyorum bütün futbolcular önce Galatasaray'a gelir, Galatasaray'la görüşür, Galatasaray anlaşmaz ise başka takımlara gidebilir! Kaç katına? O da bizi ilgilendirmez.
Soru: "Kaan Ayhan için parayı mı denkleştiremediniz, sorun neydi?"
Mustafa Cengiz: "Soru sormak da özgür, cevap vermemek de özgür."
Soru: "Mehmet Ekici ile görüşüyor musunuz?"
Mustafa Cengiz: "Galatasaray önemli bir cazibe merkezi. Dünyada sayılı kulüplerden bir tanesi tabii ki görüşmeler oluyor, her futbolcuyla... Özellikle aradığımız bir futbolcu yok. Galatasaray çıkarları doğrultusunda ne gerekiyorsa yapılır. Benden isim istemeyin, Abdurrahim Albayrak ve ekiplerimiz görüşüyor. Final noktasına gelince sizleri bilgilendiririz."
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