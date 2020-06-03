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Mustafa Cengiz taburcu oldu

GALATASARAY HABERLERİ  | 03.06.2020 16:59 | Son Güncelleme

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, kaldığı hastaneden taburcu oldu.

Mustafa Cengiz taburcu oldu

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, taburcu oldu. Cengiz, "Allah utandırmasın, mücadeleye devam edeceğiz. Dualarını eksik etmeyen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

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