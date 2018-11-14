SPOR

Mustafa Cengiz: TFF ve kurulları çifte standart uygulamamalı

GALATASARAY HABERLERİ  | 14.11.2018 12:08 | Son Güncelleme

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, olaylı derbi sonrası verilen cezalarla ilgili olarak yeni bir açıklama yaptı. Dün 60 gün hak mahrumiyeti cezası verilen Cengiz, "Ceza cürüme eşit olmalı ve camiaların vicdanını rahatsız etmemelidir. TFF ve kurulları taraftarı olduğu takıma göre çifte standart uygulamamalıdır" ifadelerini kullandı.

Mustafa Cengiz: TFF ve kurulları çifte standart uygulamamalı

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, sarı kırmızılı ekibin Internet sitesinden bir açıklama yayımladı. Cengiz, TFF ve kurulların taraftarı oldukları takımlara göre çifte standart uygulamaması gerektiğini söylerken, şampiyonluk mesajı da verdi.

Mustafa Cengiz'in yaptığı açıklamalar şu şekilde;

Galatasaray, Türkiye’nin sportif anlamda dünyadaki en değerli ulusal markasıdır.

Bu en değerli markayı, içinde bulundukları kurum ve pozisyonlardan elde ettikleri resmi ya da medyatik gücü kullanarak; kişisel fanatizmleriyle, Galatasaray’ı yıpratmaya, cezalandırarak zarar vermeye çalışanlar, sadece Galatasaray’a değil ülkemize, vatanımıza zarar verme gayreti içinde olduklarının gaflet ve delaletinden uyanmalıdırlar.

Dünyada 100 milyonu aşkın sempatizanı, ülke sınırlarında 30 milyonu aşkın taraftarı olan yüzyıllık bir ruh ve sinerjiden güç alan Galatasaray Spor Kulübü’nün dünyanın tepesine doğru yürüyüşü, kendisine saha içinde veya dışında, arkadan atılmış kahpece tokatlar ve tahrikler ile engellenemez.

Ceza cürüme eşit olmalı ve camiaların vicdanını rahatsız etmemelidir.

TFF ve Kurulları taraftarı olduğu takıma göre çifte standart uygulamamalıdır.

Kulübümüzün haklı tepkilerini, resmi açıklamasını cezalandırıp, rakibimizin beyanlarına hatta Kulübümüzün teknik direktörüne karşı sokak jargonuyla hadsiz hakaretler içeren yazılı, sözlü söylemlerine karşı hiçbir aksiyon almaması da buna bir belgedir ve şayan-ı dikkattir.

Biz, rakiplerimizin aldığı veya alacağı cezaları hedefleyen bunlarla mutluluk tesis eden bir yönetim anlayışında değiliz.

Ulusal kazanımlar yoluyla uluslararası başarılara endeksli bir camiayız.

Ancak adalet herkese gereklidir ve çifte standartlara şiddetle karşıyız.

Medyada, sahada ve TFF Kurullarında bu çifte standartları uygulayanların, alet olanların futbol dünyasında işgal ettikleri haksız konum ve pozisyonlarının hukuk içinde sonlanması için sonuna kadar mücadele edeceğimizi ve bunun takipçisi olacağımızı bir kez daha beyan ederiz.

Vakar içindeki suskunluğumuzu korkaklık zannedenler, diledikleri zaman meydan okuyabilirler.

Galatasaray kendisine karşı kurulan tüm tuzaklara, provokasyonlara, engellemelere her tür karşı çabaya rağmen, “rakibe saygı kendine saygı” karakterinde, vakar ve asalet ile Şampiyonluk yürüyüşüne devam edecek ve Şampiyon olacaktır.

Kenetlenin başka Galatasaray yok!

Mustafa Cengiz

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Yeter artık boş konuşuyorsun
bu kadar ağlayanı daha önce görmemiştim
Ne ağladınız be, aldın cezayı otur aşağıya uzatma.
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