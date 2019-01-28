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Mustafa Cengiz: Transferde 4-5 oyuncuyla görüşüyoruz

GALATASARAY HABERLERİ  | 28.01.2019 16:47 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın Olağanüstü Divan Kurulu toplantısında konuşan Başkan Mustafa Cengiz, kendilerine yapılan eleştirilere yanıt ve transferlere dair bilgi verdi. Mustafa Cengiz ayrıca, Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın açıklamalarına da yanıt verdi.

Mustafa Cengiz: Transferde 4-5 oyuncuyla görüşüyoruz

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Olağanüstü Divan Kurulu toplantısında Türkiye Bankalar Birliği tarafından kulüplere verilecek olan kredi desteğiyle ilgili camiayı bilgilendirdi. Mustafa Cengiz ayrıca, transfer çalışmaları hakkında da kısa bir açıklama yaparak Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın açıklamalarına yanıt verdi.

İşte Mustafa Cengiz'in açıklamaları...

"Devlet, artık başka çıkış noktası kalmayan ve dünya çapındaki kulüplerle yarışan kulüplerimizin içine düştüğü mali durumlara çözüm yolu bulmaya çalışıyor. Biz nasıl Galatasaray için ne yapabilirizi arama gayreti içerisindeysek, devlet de milletinin mensubu olduğu camialara destek olmaya çalışıyor. Bunun için devletimize teşekkür ederim. Bu teşekkürleri kesinlikle bir siyasi görüş olarak algılamayın. Ben devletten geldim. Devlete küsemezsiniz, devlet spor kulüplerine destek olmak için çalışmalar yapıyor."

"RAKİPLERİMİZE GÖRE EN İYİ DURUMDA OLAN BİZİZ"

"Kulüplerin toplamda 15 milyar TL borcu var. Borç alacak farkı ise 10 milyar TL. 2-3 kulübün de borcu yok. Devletin yaptığı asla yeni kredilendirme değil. Bizim bu ayın sonunda ödememiz gereken yüksek miktarlar var. Her 3 ayda bir borçsuzluk kağıdı alıyoruz. Biz aldığımız futbolcuya ne kadar para ödeyeceğimizi açıklıyoruz. Rakiplerimiz bunu yapmıyor. Bizim ne kadar açık ve şeffaf olduğumuzu gösterir. Mali olarak da rakiplerimize göre daha iyi durumdayız."

"UEFA'DAN GEÇERLİLİK BELGESİ ALDIK"

"Duygun Yarsuvat Başkanımız bizim bilançolarda cinlik yaptığımızı söylemiş. Gelecek yıl elde edeceğimiz muhtemel gelirleri bu bilançoya eklediğimizi ve insanları aldattığımızı söylemiş. İnanamadım. Çok üzüldüm bu duruma, keşke bugün burada olsaydı. Biz bunu yapmışsak bu suçtur. Galatasaray'ın bilançoları bağımsız bir denetim şirketi tarafından denetleniyor. Kulübümüz yapılan denetlemeler sonucu UEFA'dan geçerlilik belgesi almıştır."

"4-5 OYUNCUYLA GÖRÜŞÜYORUZ"

"Transferlerle ilgili gecikmeler oldu. Hanım benimle konuşmuyor transfer yapmadık diye. Biz edepli bir kulübüz. Rakip takımların transferleri hakkında konuşmayız. 4-5 oyuncuyla görüşüyoruz. Bir terslik olmazsa transferde hayırlı işler olacağına inanıyoruz. İnşallah camiamıza ve taraftarlarımıza olası en iyi, en uygun mali şartlarla transfer yapacağız. Hiç kimse bize tehditle, fiziki tehditle Galatasaray'ın parasını sokağa attıramaz"

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