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Mustafa Cengiz: Trezeguet için teklifimizi yaptık!

GALATASARAY HABERLERİ  | 13.06.2018 21:59 | Son Güncelleme

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, transfer gündeminde yer alan Trezeguet hakkında konuşurken, Bafetimbi Gomis'in Galatasaray'dan ayrılma durumunu değerlendirdi. Mustafa Cengiz, Trezeguet için Kasımpaşa'ya tekliflerini yaptıklarını belirtti. Galatasaray Başkanı ayrıca, Gomis'e iyi bir teklif gelmesi halinde bundan mutluluk duyacaklarıını dile getirdi.

Mustafa Cengiz: Trezeguet için teklifimizi yaptık!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, TRT Spor'a transfer gündemine dair flaş açıklamalar yaptı.

Cengiz, Kasımpaşa'da bu sezon gösterdiği performasla dikkatleri üzerine çeken Trezeguet için teklif yaptıklarını söyledi.

Trezeguet'yi kiralamak istediklerini söyleyen Mustafa Cengiz, "Trezeguet'nin Galatasaray'da olmasını istiyoruz. Ancak mali disiplin içinde hareket etmek istiyoruz. Bu yüzden kiralamadan yanayız. 5 milyon euro serbest madde kalması doğru. Teklifimizi yaptık ve geri çekildik" dedi.

Başkan Cengiz Süper Lig'de sezonu gol kralı olarak tamamlayan Bafetimbi Gomis hakkında da konuşurken, "Gomis karakterli bir oyuncudur. Futbol bir şov işi ama biz amatör ruhu da önde tutuyoruz. Armanın peşindeki insanları seviyoruz. Gomis için de, başka futbolcumuz için de doğru bir fiyat, Galatasaray'ın lehine bir fiyat gelirse, biz de mutlu oluruz. Teknik heyetin bize gönderin demediği hiç bir oyuncuyu göndermedik" ifadelerini kullandı.

Değerli bir kadrolarının olduğunu dile getiren Mustafa Cengiz, "Galatasaray bu kadroyla şampiyon oldu, bunu unutmayalım. Bu kadro, değerli bir kadro. Hepsi çok değerli ama kimi çiçek vardır açar, kimi açmayabilir. İhtiyaçlar sınırsız. İnsanların da ihtiyaçları sınırsız ama kaynaklar kıt. İktisat bunun için doğmuş" şeklinde konuştu.

Şampiyonlar Ligi hedeflerini açıklayan Galatasaray başkanı, "Şampiyonlar Ligi'nde hedefimiz en az çeyrek final. Çalışmalarımız bu doğrultuda olacak. Taraftarlara açık ve net bir şekilde söylüyorum. Scout ekibimiz çok faydalı. Türkiye Ligi, Avrupa'nın en iyi 4. ligi bence. Fransa liginden de iyi, İtalya liginden de iyi" ifadelerini kullandı.

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