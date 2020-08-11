Mustafa Cengiz: Türk futbolunun kıblesi Galatasaray'dır

Galatasaray Kulübü, SIXT rent a car ile göğüs sponsorluğu konusunda anlaşma sağladı. İmza töreninde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sarı Kırmızılı kulübün Başkanı Mustafa Cengiz, TFF'nin belirlediği Harcama Limitleri üzerinden Fenerbahçe'ye göndermede bulundu. Cengiz, "Başkalarının anlaştığı genç çocukları, 2-3 kat daha fazla para verip, transfer edip, sonra da 'limitless' yazamazsın!" ifadelerini kullandı. "KENDİME GELMEYE BAŞLADIM" Uzun süredir bu toplantılara katılamıyordum. Yavaş yavaş kendime gelmeye başladım. Değerli basın mensupları, Allah yardımcınız olsun. "G.SARAY MARKA DEĞERİNİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ GÖSTERDİ" Hem dünya hem Türkiye zorlu bir süreçten geçiyor. Hem içinde bulunduğumu dünyanın içinde bulunduğu ekonomik zorluk, ayrıca coğrafyamızın verdiği zorluklar da var. Devletimizin verdiği zorlu mücadele kulüplerimiz de etkilemekte. Kulüplerimiz maalesef, pandemi sürecinde seyircisiz oynamak, sponsor ve kombine gelirlerinde ve taraftar desteğinde zor duruma düştü. Ancak, bu zor durum Galatasarayımızın marka değerinin ne kadar büyük olduğunu da gösterdi. Dünyanın en büyük taşıt kiralama şirketlerinden olan Sixt, bize müthiş bir teklifle geldi. 2 yılda 40 milyon TL'yi aşkın fiyatla göğüs sponsoru, kardeş şirketi Magderburger ise 18 milyon TL ile geldi. 60 milyon TL'yi aşkın bir katkı... Bu örnek davranıştan ötürü Sixt'e teşekkür ediyorum. Bize sponsor olarak bize olan güvenlerini gösterdiler.

"AĞANIN ELİ TUTULMAZ" -"Sponsorlukta başarı, prim bonuslar var mı?" Mustafa Cengiz: Ağanın eli tutulmaz. Biz ne derece desteklersek, Sixt de bizi destekler. Var ama bu performansa bağlı. Camia, kendini göstermeli. Bu kadar diyeyim. "SORUDA 'LIMITLESS' OLURUM" "Her şeyi sorabilirsiniz. Ben o konuda hiçbir limit tanımam. Başkaları gibi limitli sormam. Soruda 'limitless' olurum." "Ben bir sürü ceza yedim. Aziz Bey'den sonra rekor bende. Ödedim parayı, gıkım çıkmadı. Neden, ceza alacağımı biliyordum. Cezaya katlanmak da bir asalettir. Nasıl sen başkan yöneticisin, haberin yok ne limit çıkacağından. Ondan sonra yazacağım oraya sınır tanımayacağım, sen sınır tanımayan doktor musun?" "Varsa Kasımpaşa'nın maddi hatası olur, onu düzeltin dedik. Fenerbahçe'nin taleplerini göz önüne alalım ve gelecek için düzenleyelim dedik. Ama şu an transfer dönemi açılmış. Oyun oynanırken bunu değiştirirseniz ne TFF'nin, ne konulan kuralların kıymeti kalmaz." BELHANDA, FEGHOULI, MENSAH? -Belhanda ve Feghouli'nin satış durumu var mı? Mensah'ta durum nedir? Değerli arkadaşlar, transfer bitmez. Ne zaman başladı, 4 Ağustos. Ne zaman bitiyor, 4 Ekim. Çok bakamıyorum ama taraftarımız, 'Vay açıklayın vay' Zannedersiniz son vagon kalkıyor. Daha 2 ay var. Dinamik bir süreç, bitmez. Biz limitler içinde kurallara, yasalara uygun olarak Galatasaray'ın çıkarları doğrultusunda her türlü alış ve satışı yaparız. Hem sportif, hem mali kıstaslar bizim için çok önemli. Ahlaki boyutlara da bakıyoruz.

"BİZ KURALLARA UYARIZ" "Biz limitler içinde kurallara, yasalara uygun olarak Galatasaray'ın çıkarları doğrultusunda her türlü alış ve satışı yaparız. Hem sportif, hem mali kıstaslar bizim için çok önemli. Ahlaki boyutlara da bakıyoruz." "BİR LİMİT VAR, 'UYMUYORUM' DİYEMEZSİNİZ" Biz karşı çıkmadık. Siz bir kural koyuyorsunuz. Sarı kırmızı yeşil, otobana limit koyuyorsunuz. Kafanıza göre değiştiremezsiniz. 120 değil 130, 200 isteyebilirsiniz. Trafik ışıklarının daha uzun süreli yanmasını isteyebilirsiniz ama orada bir limit var. Ben buna uymam, ben bunu aşarım, cezayı da ödemem diyemezsiniz. Bunu dediğiniz anda değerli rakibimiz için değil sadece, kendimizi için de söylüyorum. Kurallara uymak durumundayız. Kurallara uymazsanız kaos ve anarşi olur. Devlet olmanın ana prensibi kurallardır. Kurallar manzumesi, bütünüdür. Yanlışsa düzeltin. Varsa Kasımpaşa'nın maddi hatası olmuş, düzeltin. "HEM KARNIM DOYSUN, HEM YEMEĞİM KESİLMESİN" Fenerbahçe'nin taleplerini göz önüne alalım, gelecek yıl için düzenleyelim. Oyun başlamış, transfer başlamış. Oyun başlamışken kuralları değiştirirseniz kıymeti harbiyesi kalmaz. Biz rahat değiliz. 493 milyon TL harcamanız var, hayır. Bu bütçemiz, bunun içinde 40-50 milyon harcayabilirim. Onu da anlamsız harcayamam. Biz sabah akşam lisans alabilmek için mücadele ediyoruz. Futbolculara milyon eurolar harcayacak halim yok. Hem karnım doysun, hem yemeğim eksilmesin diyeceksiniz. Böyle bir dünya yok.

"CEZAYA KATLANMAK DA BİR ASALETTİR" Bize diyorlar ki, gelecek yıl bu duruma düşeceksiniz. Biz cezamız neyse onu çekeriz. Cürüm cezaya tabidir. Ben bir sürü ceza yedim. Aziz Bey'den sonra rekor bende. Ödedim parayı, gıkım çıkmadı. Neden, ceza alacağımı biliyordum. Cezaya katlanmak da bir asalettir. "5-6 FUTBOLCUYA 'LIMITLESS' YAZARIM" Biz gelecek yıl ceza yersek, Allah şundan korusun, başkalarının elindeki futbolcuya, genç çocuklar kızmıyorum, profesyonel olarak düşünürseniz daha fazla maddi olanaklar sunarsanız, Ahmet'i değil Mehmet'i kandırabilirsiniz, 2-3 kat hem 5-6 futbolcuya 'limitless' yazarım. Bana ceza veremezsiniz, 30 milyon taraftarım var derseniz beni suçlayın. "RAKİP CAMİALAR DÜŞMAN DEĞİL" Değerli arkadaşlar, bizim kulüpler olarak dikkatli olmamız gerekiyor. Yapılandırma eleştiriliyor. Devlet gelecek, beni yapılandıracak. Bana el koyacak, kayyum atayacak. 5 yıl zarar etmiş firmalara kayyum atanmadığını biliyorum. Hiçbir kulübümüzün zor duruma düşmesini istemem. Fenerbahçe ile olan bir yarış daha çok gelir getirirdi. Birimiz birinci, birimiz ikinci olaydık. Ben bunu isterdim. Beşiktaş da yarışın içinde olsun. Trabzon zaten var. Ben bundan niye rahatsız olayım, zevk alırım. İsterim ki onların önünde bitireyim. Rakip camialar bizim düşmanız değil. Hepsi bizim annemiz, babamız, kardeşimiz, yakın arkadaşımız. Bunu unutmayın. İki kardeş biri bir rengi, öbürü diğer rengi seçiyor.

"BEN KURALLARI ÇİĞNEMİŞSEM CEZA VERİN" Ben kuralları çiğnemişsem ceza verin, şike yapmışsam ceza verin. Galatasaray yapsaydı, 2 yıldır var bu, faaliyet raporlarını veriyoruz. 18 kulüp. Ne çıkacağını biz biliyoruz, biliyoruz! 3-5 milyon yanıldık. Hepsi biliyor. Eğer ben bir yönetici olarak bilmiyorsam, benim camiamım beni sorgulaması gerekir. Nasıl sen başkan yöneticisin, haberin yok ne limit çıkacağından. Ondan sonra yazacağım oraya sınır tanımayacağım, sen sınır tanımayan doktor musun? Tanımazsan aşiret, muz cumhuriyeti oluruz. Yanlış doğru düzelt. Haklı talep varsa düzeltin. Rakiplerimiz yarışın içinde olsun, mertçe, delikanlıca, 'fair' yarışalım. Bize yapılan haksızlıkları biliyorsunuz. Bizim de hatalarımız var, her şey de meydanda. "G.SARAY TÜRKİYE'DE FUTBOLUN KIBLESİDİR" Şimdi değerli arkadaşlar, bir takım isterse alır diyorlar. Samimiyetle söylüyor. Futbolcular önce Galatasaray'a gelir, Galatasaray ile anlaşamazsa 2-3 kat fazla fiyatla başka yere gider. Galatasaray, Türkiye'de futbolun kıblesidir. Önce Galatasaray'a gelirler, sonra bakarlar. İnşallah bunu bütün dünyada yapacağız.

ARDA TURAN AÇIKLAMASI Fikir ayrılığı, meşhur. Ben orada dedim ki, Galatasaray'da transfer nasıl yapılır. Ben ne takım otobüsüne binerim. Beni hayatımda 1 kere soyunma odasına soktu, kötü oldum, prim dediler, bir daha tövbe dedim. Ben hiç girmem, karışmam. Ehline bırakırım, işin ehli var. Scout ekibi araştırır, teknik heyete gelir, teknik heyet başvurur, 10-20 tane futbolcu şunlar şunlar, hangisi uygun, bakarız. 38 futbolcu transfer ettik. Arda Turan olayında ne fikir değişti, anlattım. Bu bana sosyal medyadan geldi. Bana resmi olarak Arda Turan'dan ya da teknik heyetten bir başvuru gelmedi. Ben bunu anlattım. Usüle uygun değil. Bir işe bakarsınız, usüle uygun mu, sonra esasa geçersiniz. Bana sosyal medya ya da dolaylı yolda yapılacak baskıyı kabul etmem. Ya istifa ya al derseniz, istifa ederim. İkincide iş değişti. Fatih Hocamız geldi, resmi olarak Arda'yı istedi. Budur. Biz de dedik ki, tamam görüşelim. Arda sağolsun, boş mukaveleye imza atarım. Biz de fırsatı değerlendirdik, en düşük şekli verdik. Arda büyük bir incelik yaptı. İleride atarım inşallah ya da anlatmam, kavga çıkmasın. 4 futbolcu bizi çok yoruyor. 30 futbolcu feragatname imzaladı. 4'ü imzalamadı. Canları sağolsun. Hukuk içerisinde görüşeceğiz. Para mühim değil dedi Arda, paranın bozduğunu para düzeltir. Tanrı bizi onur, itibar ve şereften yoksun bırakmasın. Biz buna Galatasaray olarak dikkat ediyoruz. Arda müthiş hizmetler verecektir. Ona çok inanıyor, güveniyorum. Çok büyük hizmetler verecek.

"SENDEN TEK RİCAM VAR" Abdurrahim Albayrak: "Arda'ya tek bir şey söyledim. 'Arda, şimdi bizden iş geçti. Senden tek bir ricam var. Sen bundan sonra sevenleri sevindireceksin. Sevmeyenleri sevindirmeyeceksin. Çok iyi oynarsan seni sevenleri sevindirir. İyi oynamamanı istemeyenleri sevindirme.' dedim." "FALCAO, LEMINA VE SERI" Falcao indirim yaptı. Lemina bize hizmet etti. Teknik ekibimize bakarız. Teknik ekibin planları içerisinde yok. Seri'yi düşünüyoruz. Falcao devam edecek, öyle görünecek. Abdurrahim Albayrak: "Muslera ve Selçuk'tan sonra ilk indirim yapanlar Lemina ve Seri'ydi. Onlara teşekkür ediyorum." "KENDİ CEBİNİZDEN, ŞİRKETİNİZDEN VEREBİLİRSİNİZ" Kendi cebinizden verebilirsiniz, şirketlerinizden verebilirsiniz. Bir Alman şirketi Sixt, dünya çapında 4.5 milyar dolar cirosu olan bir şirket. Geldi o bizi buldu. Müthiş bir şey. Bunu ben sadece Galatasaray için demiyorum. Türk futbolu adına diyorum. MERT HAKAN'A, "YOLU AÇIK OLSUN" Mert Hakan'ın sözleri'ne cevaben... "Polemiğe girmeyelim. Bizim teknik direktörümüz, dünyanın en iyi teknik direktörlerinden biri. Yazılı olmadı, sözlü olmadı. Hocamızın söylediklerini dikkate alırız.