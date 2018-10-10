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Mustafa Cengiz, UEFA Başkanı Ceferin ile görüşecek

GALATASARAY HABERLERİ  | 10.10.2018 14:42 | Son Güncelleme

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, yarın İsviçre'de UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile görüşecek.

Mustafa Cengiz, UEFA Başkanı Ceferin ile görüşecek

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre bu akşam İsviçre'ye gidecek başkan Cengiz, yarın UEFA'nın Nyon'daki merkezinde Ceferin ile bir araya gelecek.

Mustafa Cengiz'e Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Oytun Özer eşlik edecek.

UEFA, Galatasaray Kulübü ile yapılan finansal fair play anlaşmasını UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) Araştırma Komisyonu'na geri göndererek uzlaşma anlaşmasının tekrar incelenmesine ve soruşturmanın devamına karar vermişti.

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Spor Toto Süper Lig Galatasaray mustafa cengiz uefa Aleksander Ceferin

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