Mustafa Cengiz: UEFA ile 4 yıllık bir anlaşma imzalayacağız

Galatasaray'ın UEFA ile olan toplantısı sona erdi. FFP kuralına takılan Galatasaray ile ilgili kararların masaya yatırıldığı ve 1 hafta sonra net olarak açıklanacağı Başkan Mustafa Cengiz tarafından ifade edildi.

Toplantıdan çıkan Başkan Cengiz, A Spor muhabirine yaptığı açıklamada; "İlk olarak şunu belirteyim ki Avrupa kupalarına katılmamız konusunda hiç bir engel yok. UEFA ile anlaşmamız var, anlaşmamızda detaylar var ama bunlar 1 hafta sonra netleşecek" dedi.

UEFA ile her konuda mutabık kaldıklarını belirten Başkan Cengiz şöyle devam etti: "Görüşmü 2-3 saat sürdü. UEFA yetkilileri ile üst düzey görüşmeler yaptık. Galatasaray'ın Avrupa kupalarına katılması için önünde hiçbir engel yok. Diğer detayları da masaya yatıracağız ve yaklaşık 1 hafta içerisinde sonuçlandıracağız. Detaylar var anlaşmamızda o detaylar ise anlaşılmaz değil. Her şeyde hemen hemen mutabık kaldık. Hiçbir sorun yok. Benim Galatasaraylılara müjdeleyeceğim şey Avrupa kupalarına katılmamız gerekiyor. Bazı cezalar var bunları da Galatasaray kaldırabilir cezalar, üstesinden gelebileceği disipline olabileceği cezalar. Hiç önemli değil, bizim için önemli olan Avrupa kupalarına katılmak. 4 yıllık bir settlement, agreementı imzalayacağız. Galatasaray doğru yolda, taraftarlarımız bundan emin olabilir. UEFA bizden mali disiplin, açıklık, şeffaflık ve samimiyet istiyor" dedi.

