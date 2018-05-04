Mustafa Cengiz ve Ali Fatinoğlu başkan adaylıklarını ve listelerini açıkladı

Galatasaray'ın mevcut başkanı Mustafa Cengiz, başkanlığa yeniden aday olurken listesini açıkladı.

Mustafa Cengiz'in yönetim kurulu listesinde, mevcut Sportif AŞ yöneticisi Burak Elmas'ın yer almaması dikkat çekti.

İşte Mustafa Cengiz'in listesi:

Abdürrahim Albayrak, Yusuf Günay, Murat Ece, Kaan Kancal, Mahmut Recevik, Okan Böke, Dilek Kutlu, Dorukhan Acar, Ömer Cansever, Emre Erdoğan, İlber Aydemir, Metin Karakaya, Banu Vahapoğlu Akgün, Erol Özmandıracı, Özgür Savaş Özüdoğru



Ali Fatinoğlu da listesini açıkladı

Ali Fatinoğlu da sarı kırmızılı kulübün 19 Mayıs'ta, çoğunluk sağlanamaması halinde ise 26 Mayıs'ta yapılacak Seçimli Olağan Genel Kurul'da başkanlığa resmen aday olduğunu açıkladı ve yönetim kurulu listesini divan kurulu başkanlığına bildirdi.

Fatinoğlu'nun yönetim kurulu kadrosu şu isimlerden oluşuyor:

Deniz Gün Enön, Kemal Ersin Pirinç, Prof. Dr. Remzi Tözün, Ahu Yaşar Aydın, Levent Karadeniz, İbrahim Bozan, Av. Cemal Dayıoğlu, Av. Pınar Altuoğ Tüfekçioğlu, Cenk Gönenç, Ali Araptarlı, Denizhan Ege, Arda Nal, Çetin Öner, Gürhan Ozanoğlu, Esat Akbülbül.

