Mustafa Cengiz: Ya bu hukuksuzluk düzeltilir ya da TFF görevden çekilir

Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda yapılan Kasım ayı olağan Divan Kurulu toplantısında Başkan Mustafa Cengiz sert ifadeler kullandı. "Maalesef biz Galatasaray'a uygun duruşu sergilememize rağmen saldırılar azalmadı." diyen Cengiz, "Dün bütün camiayı derinden sarsan, artı cezalar verildi. Şahsıma da verildi, Galatasaray'a da verildi. Hiç önemli değil. Protokole giremiyorum, locada izleyeceğimi sanıyordum. Giremeyeceğimi öğrenince çok üzüldüm. Ben Galatasaray'dan ayrılamam." dedi. "BÖYLE BİR ADALETİ VE HAKKI REDDEDİYORUZ" "Biz küfürlerle hitap etmeyiz." açıklamasını yapan Mustafa Cengiz, "Aldığımız kültür nedeniyle belirli seviyede cevap veriyoruz. Yoksa iş rakip kulübün yaptığı sokak jargonuna döner. Camiamızdan kimseye laf söyletmeyiz. Hele ki dünya çapında bir marka olan hocamız Fatih Terim'e yapılan açıklamaları kınadık, ikinci başkan düzeyindeki açıklamaları dikkate almak istemedik. Biz kötülerle kötü olamayız. Biz buna mecburuz. Böyle durmaya mecburuz. Kodlarımızda bu var. Özellikle sanki belli bir rövanş duygusunun alınışı gibi futbol direktörümüzün temelinde hem de bu kadar sakatlık varken oyuncularımıza disiplin talimatinin 75. maddesine aykırı sevk edilişler ve cezalar. Türk futbol tarihinde görülmemiş cezalar. Benimle birlikte bize 40, rakibe 14 hafta ceza verildi. Ateşe dinamit atan maalesef rakip. Biz cezanın cürüme eşit olmasını talep ediyoruz. Böyle bir adaleti ve hakkı reddediyoruz." ifadelerini kullandı.

PFDK'nın verdiği cezalar için dik duruşlarını bozmadan uluslararası demokratik teammülere uygun olarak savunduklarını belirten Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Maalesef bana 'sertleştin' diyorlar. Nedenini söyleyeyim. Bir kaç iyi insan her yerde vardır. Kötüler muzaffer olamazlar. Gücün aydınlık tarafındayız. Yaptığımız savunmalarda Tahkim'in bunu bozacağına inandık. Maalesef Tahkim en sert cezaları iki futbolcumuza verdi. Yetmedi sözlü açıklamalarımıza hiçbir suç isnat edemedikleri halde Schalke ile oynanan maçtan önce bize ceza verdiler. Bunun negatif etkileri oldu. En azından teknik heyet üzerinde oldu. Bunu kınadık." diye konuştu. "BİZE SAVAŞ AÇILMIŞ"

"YA BU HUKUKSUZLUK DÜZELTİLİR YA DA FEDERASYON GÖREVDEN ÇEKİLİR" Galatasaray'ın sportif anlamda Türkiye'nin en büyük markası olduğunu savunan Cengiz, "Hiç kimse bundan alınmasın. Avrupa'da Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etsinler bundan mutlu oluruz. Avrua futbolunun isim olarak en değerli markalardan birini ulusal federasyon olarak harcayamazsınız. Maalesef efendice yaptığımız uyarı pasiflik ve becerisizlik olarak değerlendirrildi. Bu değerlendirmeye üzüldük. Bize kılıç çeker gibi bir hal var dedik. Biz kılıç çekmedik. Yanıldık. Maalesef bize kılıç çekilmemiş savaş açılmış. Tahkim ve PFDK'nın son kararları bunu gösterdi. Bu haksızlığın karşısındayız. Bu hukuksuzluk ya düzeltilir ya da federasyon görevden çekilir. Bu kadar açık ve net. Haksızlıkla yürüyemeyiz. Güven duygusu en büyük duygudur. Hakemlerin hakim değil hakim olmasını isterken, Antalya'larda verilen seminerlerdeki yanlış emirlerden vazgeçin dedik. Bu konuda söyleyeceğim son söz budur." sözleriyle tepkisini dile getirdi.