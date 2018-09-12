Mustafa Cengiz: Yanlış yaparsam edebimle çekilirim!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda yapılan eylül ayı divan toplantısında açıklamalarda bulundu. Genel kurula gitme kararını açıklayan Mustafa Cengiz, “Burada yönetim kurulu olarak geçen ay kararı aldığımız toplantıda ben de sordum. Yanlış söyleyebilirim ama asla yalan söylemem. ‘Bunları biz niye istiyoruz’ dedim. Duygun Yarsuvat, Dursun Özbek ve Ünal Aysal başkan zamanında benzer tartışmalar oldu. Galatasaray‘ı satıyorsunuz, hisse senetlerini satıyorsunuz diye eleştiriler oldu. 'Gitmeyelim' dedim, 'hayır' dediler. Galatasaray dernekler yasasına tabii. Siz bankaya, herhangi bir resmi kuruma gittiğinizde sizden yeni yönetime verilmiş yetki istiyorlar. Hukuk ve emlak kurulum bunu bizden ısrar etti. 'Yeni mevzuata göre genel kuruldan almak zorundasınız' dediler. 'Tapuda işlem yaparken gerekli' dediler. Duygun abi, Ünal Aysal, Dursun Özbek almış. Biz de almak durumundayız. Ben geçmiş yönetimlerden bu aklı aldım. Bu açık ve net. Ben Duygun abiyi eleştirmek için söylemiyorum. Geçmiş yönetimlerden aldık. Öyle bir talebi geri çekersek, 2015 yılında alınan kararı da yok sayarız. Biz tüzük değişikliği yapmıyoruz. Mevzuatta çıkan yasaya uygun hareket ediyoruz. Devlet öyle demiyor. 'Hayır' diyor. 'Senin yeni yönetiminin yetkisini getir' diyor. Biz dernekler kanununa tabiiyiz” şeklinde konuştu.

“İnşaatı devam ettirmeliyiz” Mecidiyeköy’deki otel inşaatı konusundaki eleştirilere cevap veren Başkan Cengiz, “Teknokent yetkisi isteyeceğim. Yapabilirsek teknokent yapacağım. Ülke talep açısından bir kriz yaşıyor. Bu krizi kabul edelim. Dursun başkan 5 milyon Dolar taahhüt etti. O duruyor. Biz bunu nasıl yaparız. Ona çalışıyoruz. Daha önce sizlerin oyları ile aynı madde geçti. Bu maddenin aynısı istedik. İnşaatı devam ettirmeliyiz. Abdurrahim bey ile Dursun Özbek’in 4 milyon Euro’ya yakın olan şeyi üstümüze alacağız. Biz bunu devamlı yaptık” diye konuştu. Başkan Cengiz Hasnun Galip binasına yeni yapılacak şeyler için yetki istediklerini belirtti. “Başka bir arazinin tahsis edilmesi için talepte bulunduk” Kemerburgaz Tesisleri’nin son durumu hakkında bilgi veren Başkan Mustafa Cengiz, “Bütün devlet dairelerini gezdik. Bütün zamanımı, 24 saatimi veriyorum. Orada bir maden ruhsatı var. Çok acı. 'Fotoğrafını koyun' dedim. Orada bir mandıra var. İçeri giremedik. Birinci orduya gittik. Arkadan mühendislerimiz çalışma yaptık. Adam 30 milyon TL istedi. Nisan ayında istedi. Biz bunun için devlete gittik. Devlet sağ olsun bir heyet kurdu. Galatasaray Spor Kulübü kamu yararına bir dernektir diye zorluyor. Bir şeyden korkuyoruz. Kurul 'madenciye bedel takdir edilirse' derse biz bunu veremeyiz. Bizim mali durumumuz meydanda. Başka bir arazinin tahsis edilmesi için talepte bulunduk. Herhangi bir insanın zor duruma düşmesi beni üzer. Çok maliyetli olacak. 90 milyon Euro’ya yakın. Kot farkı 40 metre. 16 katlı bir apartman yapılır. Biz buna rağmen bunun realizasyonu için çalışıyoruz. Devletten rica ediyorum bununla ilgili ekstra maliyet çıkarmasınlar. Yapılan anlaşmalarla bunu ödüyoruz. Emlak Konut’un verdiği 20 milyon TL avans” değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Cengiz Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nin içinde yapılması planlanan spor salonu için de kendilerine yetki verilmesi gerektiğini ifade etti. “Biz o satış ofisini istiyoruz” Teknokent yapımı için Maliye ve Teknoloji Bakanlığı’nın kendilerini desteklediğini açıklayan Mustafa Cengiz, “Galatasaray olarak ilki yapacağız. Bizim sağ tarafta terk ettiğimiz araziye satış ofisi kuruldu. Biz o satış ofisini istiyoruz. Terk ettiğimiz yeri alacağız. İBB’ye teşekkür ediyorum. Görüştüm Mevlüt başkanım müthiş destek veriyor. Stat çalışmaları için dün startı başladılar. 8 yıldır ilk defa oluyor. Bu şu anda yok. 3 yıl içinde olabilir. Mecidiyeköy’de 3-4 milyon Dolar gibi iyi bir ekonomi gelir” açıklamasında bulundu. "Yanlış yaptığımda edebimle geri çekilirim" Mustafa Cengiz, zamanının tamamını Galatasaray için harcadığını dile getirerek, "Gizli, el altından bir şeyler yapacak karaktere sahip değiliz. Ben kendi işime gidemiyorum, gitmiyorum. Arkadaşlarımın çoğu da öyle. Bütün zamanımı Galatasaray'a veriyorum. Bunu takdir ya da oy almak için söylemiyorum. Çocukluğumdan beri yaşadığım bir heyecanın içindeyim. Yanlış yaptığımda edebimle geri çekilirim." ifadelerini kullandı.

“Ada konusunda içiniz rahat olsun” Galatasaray Adası üzerinde 5 tane dava olduğunu belirten Cengiz, ”Bunlardan birini ben açtım. Tahliye davası açtım. Kirayı ödememiş. Biz orada yakaladık, dava açtık. 140 milyon TL dava açtık. İçiniz rahat olsun. Galatasaray başkanı olarak konuşuyorum. Ben size söz veriyorum. Galatasaray Adası’nda 2015 yılında alınan karar dışında bir şey istemiyoruz. Bizim orada profesyonel işletmeci bulmamız gerekiyor. Ünal bey zamanında açılan davalardan birini kaybettik. Hukuk büromuz çalışıyor. Resmi açıklama yaptık. İrtifak adada önemli konu, başlatıldı. İskele tarafı için de başvurduk, onu da alıyoruz” dedi. Riva’nın Emlak Konut’a devredilirken okul alanı zorunlu tutulduğunu hatırlatan Mustafa Cengiz, “Okul alınmış. Okul alanını biz üstümüze aldığımız için adam orada satış yapamıyor. Ne yapmamız gerekir, bağışlamamız gerekir. Biz bunu genel kurulda karar alacağız. Bağış bu. Bunun için bu madde konuldu. 1500'e yakın villa yapılacak. Galatasaray'ın buradan elde edeceği 990 milyon TL’nin 540’ını yedik bitirdik. Artı kar etmek için elimizden geleni yapacağız” şeklinde konuştu.