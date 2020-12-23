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Mustafa Cengiz yasal bahise dikkat çekti

GALATASARAY HABERLERİ  | 23.12.2020 19:21 | Son Güncelleme

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, yasal bahisin önemine dikkat çekerek, yurt dışına giden sermayenin azaltılması için çaba gösterildiğini vurguladı.

Mustafa Cengiz yasal bahise dikkat çekti

Başkan Cengiz, bugün düzenlenen sponsorluk anlaşmasında yaptığı açıklamada, "Öğrendiğime göre bahis oyunlarında 60-65 milyar TL civarında yurt içi hasılat var, fakat maalesef aynı miktarda da yurt dışında oynama var. Her gün kodlarını değiştiren, internet üzerinden oynanan gayri yasal bahis siteleri bulunuyor. Devletimiz de bunun önlemini aldı. Eskiden yüzde 10-15 oranında olan yasal bahis oynama, bugün yüzde 50'lere çıktı. Biz bir takım daha önlemler alınarak, liberal ekonomiye de uygun önlemler alınarak bu oranın yüzde 80'lere, 90'lara çıkmasını ve hasılatın ulusal yerli şirketlerimize kalmasını diliyoruz" şeklinde konuştu.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bahis kotu oynamayin demen gerekmezmi baskan para gelsinde nerden gelirse gelsin bence galatasarayimizin batan kisilerin parasina ihtiyaci yok zengin oynarmi bu yalani dolani fakirler oynar kurtulmak icin bence uzak durun haberin devamina ben yazayim kumar kotudur OYNAMAYİN
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