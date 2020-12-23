Mustafa Cengiz yasal bahise dikkat çekti

Başkan Cengiz, bugün düzenlenen sponsorluk anlaşmasında yaptığı açıklamada, "Öğrendiğime göre bahis oyunlarında 60-65 milyar TL civarında yurt içi hasılat var, fakat maalesef aynı miktarda da yurt dışında oynama var. Her gün kodlarını değiştiren, internet üzerinden oynanan gayri yasal bahis siteleri bulunuyor. Devletimiz de bunun önlemini aldı. Eskiden yüzde 10-15 oranında olan yasal bahis oynama, bugün yüzde 50'lere çıktı. Biz bir takım daha önlemler alınarak, liberal ekonomiye de uygun önlemler alınarak bu oranın yüzde 80'lere, 90'lara çıkmasını ve hasılatın ulusal yerli şirketlerimize kalmasını diliyoruz" şeklinde konuştu.

