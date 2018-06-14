Mustafa Cengiz: Yine başaracağız, yine kazanacağız

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılıların kulüp dergisinin Haziran sayısında, Galatasaray camiasına seslendi. Geçtiğimiz ay kulüp olarak çok yoğun ve önemli bir dönem geçtiklerini belirten Mustafa Cengiz, “Hepimizin bildiği üzere, futbol takımımızın; teknik direktörümüz Fatih Terim önderliğinde ulaştığı 21. lig şampiyonluğu bu camianın birlik olduğunda neleri başarabileceğine dair bir mihenk taşıydı. Takımımızın büyük bir konsantrasyon ile her haftayı final bilerek adım adım ilerlediği, taraftarın çığ gibi büyüyen enerjisini hiçbir anda eksik etmediği, yönetimimizin ve camianın büyük bir inançla bir bütün olarak hareket ettiği sürecin sonunda geldi bu şampiyonluk. Bir ahengin yansımasıydı; tıpkı kuruluş dönemimizden kurucumuz ve ilk başkanımız Ali Sami Yen’in renklerimizi tasvir ederken kullandığı benzetmede olduğu gibi; bir saka kuşunun başı ile kanadının yaptığı renk güzelliğine benzer bir parlaklığın hasıl olması misali diye konuştu.

“İnancımızı eksik etmedik”

Şampiyonluk yolunda bir an olsun inançlarını eksik etmediklerini söyleyen Başkan Cengiz, “Bütün renkler bizimdir ama sarı ve kırmızıdan aldığı ilhamla Ali Sami Yen’in de söylediği üzere sarı- kırmızının bir alev topu gibi takımımız üstünde parıldamasını tasavvur ettik ve bizi galibiyetten galibiyete götüreceğine inandık. Kolektif bir anlayışın sonucu olan ve gelecek yıllarda güçlü bir ayağa kalkışın ilk adımı olarak anılacak bu şampiyonluk için tüm Galatasaraylılara bir kez daha şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.