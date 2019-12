Mustafa Cengiz, Falcao'nun dönüş tarihini açıkladı

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, gündeminde seçim olmadığını belirterek,"Benim halletmem gereken Galatasaray için konular var. İki yılda üç seçim insaf. Zannedersiniz dev bir kaos var. Ben bunu anlamıyorum. Buraya kazıkta çakmadık" dedi. Başkan Cengiz ayrıca divan başkanlık makamının muhalefet makamı olarak kullanılmasını doğru bulmadığını söyledi.

Mustafa Cengiz, Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu’na katıldı. Forumun açılışından sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Cengiz, Türkiye’de Süper Lig’de takımların 4 milyar TL geliri ve 14-15 milyar TL gideri olduğunu ifade ederek, "Devletimiz yapılandırma yoluyla bir bölümünü çözmeye çalışıyor. Tabi bu yeterli değil. Gider gelirin 4 katı. 4 katlı bir ekonomiyi toparlamanız sürdürebilir bir sistemle 4 yıllık bir döneme ihtiyaç var. Ödeme yapmadan 4 yıl geçirmemiz gerekir. Yaraya bir merhem anlamında. Bunun sürekli hale gelmesi için özellikle vergi ile düzenlenmesiyle hem amatör sporlara destek hem de biriken vergi borçlarının yapılandırılması gerekir. Kulüpler bunun tam olarak bilincinde değil. Geçmiş yıldan gelen sorunlar boynumuza binmiş durumda. Bizim nasıl kar elde ettiğimiz açık ortada. 1 milyar gelir barajını aştık. Bunun en önemli nedeni 2 yıl şampiyon olmamız ve Şampiyonlar Ligi'ne katılıp gelir elde etmemi, taraftarımız ve kombine desteği. Bütün rekorları kırdık. Yayın gelirlerinde bir düşme olacak riskimiz o. İki yılda ödediğimiz vergi nakit olarak 288 milyon TL, 200 milyon TL de yapılandırma var. Biz 500 milyon TL'lik vergiyi hallettik. Bunun 300’ünü ödedik.104 milyon TL'yi stopaj olarak amatörlere kaynak aktardık. Ben çok radikal alınacak kararları bu sorunların çözüleceğine inanıyorum. Bütün kulüp spor yönetimlerinin ekonomik anlamda sürdürebilir yapıya kavuşması şartına inanıyorum. Aksine her gelen yönetim kendi yönetimine göre har vurup harman savuruyor. Toplam 155 milyon Euro transfer yükümlüğümüz var. Her iki ayda bir 200 milyon TL'ye yakın bir bedeli karşılamak durumundayız. Bunu umarız 1-2 yıl dayanabilirsek tamamen düze çıkarıp her gelen yönetimin rahatlıkla sürdürebilir bir hale getirmesine çalışıyoruz. Galatasaray’ın buradaki amacı gelecek kuşaklar içindir" diye konuştu.