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Mustafa Denizli Akhisarspor'la anlaşmak üzere!

AKHİSAR BELEDİYESPOR HABERLERİ  | 17.09.2018 14:16 | Son Güncelleme

Mustafa Denizli Süper Lig'e Akhisarspor'la geri dönüyor! Teknik direktör Safet Susic'le yollarını ayıran Akhisarspor'un Mustafa Denizli ile imza aşamasına geldiği belirtildi.

Mustafa Denizli Akhisarspor'la anlaşmak üzere!

Akhisarspor'un Safet Susic'in ayrılmasının ardından yola devam etmeyi planladığı teknik direktör belli oldu.

Ajansspor'un haberine göre Ege temsilcisinin yeni teknik direktörü Mustafa Denizli olacak.

Kulübe yakın kaynaklardan aktarılan bilgide tarafların imza aşamasında olduğu ifade edildi.

"AKŞAM TOPLANTI YAPACAĞIZ"

Yeşil siyahlı kulübün başkanı Hüseyin Eryüksel, Ajansspor'a yaptığı açıklamada, "Mustafa Denizli ile bırakın anlaşmayı görüşme bile yapmadık. Henüz üzerinde durduğumuz bir isim yok. Akşam toplantı yapacağız, sonrasına bakarız" dedi.

Başkan Eryüksel, bir iki maça kulüp içerisinde oluşturacakları teknik heyetle çıkabileceklerini söyledi.

MUSTAFA DENİZLİ: HENÜZ GÖRÜŞMEDİK

Mustafa Denizli ise, Akhisarspor'u çalıştıracağı yönündeki haberleri Ajansspor'a değerlendirdi.

Denizli, ''Henüz böyle bir şey yok, bir görüşme de yok. Mustafa Denizli kulüp binasında deniliyor ancak ben evimde oturuyorum'' açıklaması yaptı.

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