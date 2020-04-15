Mustafa Denizli başarılarının çokluğundan bahsetti

Türk futbol tarihine adını ilklerin adamı olarak altın harfler ile kazıyan usta teknik adam Mustafa Denizli, Sporcu Vizesi programının yapımcısı ve sunucusu Siyamend Kaçmaz'a birbirinden ilginç açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli teknik adam, "Biz hayatı çalışmakla ve çalıştığımız yerde de başarıya odaklı olarak geçen bir yaşam tarzına sahibiz. Bizim hangi camiada olduğumuz çok önemli değil, onlar için ne yapacağımız önemli. Biz de onları yaptık. Dolayısıyla bu üç büyük camianın taraftarının ilgisini mesela İstanbul'da veya Türkiye'nin herhangi bir şehrinde çok net bir şekilde yaşıyorum. Zaman zaman da zorlanıyorum. Ayrıca işte bazı gençler geliyor, yolumu kesip fotoğraf çektiriyor, beni öpüyor ve "bizi şampiyon yaptın diyorlar. Ben de kendi kendime soruyorum "hangisini acaba diye" ifadelerini kullandı.

İLKLERİN TEKNİK ADAMI

"Geriye dönüp baktığınızda, o görüntüyü tekrar izlediğinizde, tüylerinizin diken diken olduğu anlar hangisi?" sorusu üzerine deneyimli teknik adam şöyle konuştu:

"Ya öyle bir seçme hakkın yok. Şimdi hangisini seçeyim? Mesela Avrupa'da ilk çeyrek final oynayan milli takımın başında ben vardım, ilk defa Şampiyonlar Ligi'nde ilk yarı final oynayan takım ile birlikte teknik adam olarak bendim. Türkiye'de 3 büyüklerle şampiyonluk yaşayan bendim; bundan sonra olur mu bilmiyorum. Zor gibi gözüküyor... Bütün bunları bir araya koyup da bunun içerisinden bir tane seçme şansına olmuyor... Mesela Köln'de oynadığımız bir Monaco maçı vardı. Galatasaray yarı finale çıkarken o maçın bitişi ve stadyumun hali onu mu seçeyim? Yoksa Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşayan ilk Türk'üm onu mu? Fenerbahçe'nin 100 yıllık tarihinde başka bir Türk'le şampiyon olmamış... Beşiktaş'ı bilmiyordum. Beşiktaş da ilk Türk teknik direktör olarak şampiyonluğu benle yaşadı. Şimdi bunların hangisini seçeyim? Bir sıralama yapsan, hangisini ön plana çıkarırsın? Bunların hepsi bizim için anlatılması hakikatten imkan dahilinde olan şeyler değil. Yaşanmışlıklar değil."