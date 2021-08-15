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Mustafa Denizli: Bu futbolu geliştirerek sürdürmek istiyoruz

15.08.2021 07:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in ilk haftasında Yukatel Kayserispor'u 3-0 mağlup eden Altay'ın teknik direktörü Mustafa Denizli, "Bu futbolu geliştirerek sürdürmek istiyoruz" dedi.

Mustafa Denizli: Bu futbolu geliştirerek sürdürmek istiyoruz

Altay'ın teknik direktörü Mustafa Denizli, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, uzun bir aradan sonra döndükleri Süper Lig'e hem sonuç hem de futbolla iyi bir başlangıç yaptıklarını söyledi.

Galibiyetin mutluluğunu buruk olarak yaşadıklarını bildiren Denizli, "Ülkemizin uzun süreden beri yaşadığı talihsizlikler orman yangınları, Karadeniz'de sel felaketi ve bugün de hem bizim vatandaşlarımızın hem de bize yardımcı olmaya çalışan Rus vatandaşların bulunduğu uçağın düşmesi bu sevincimizi buruklaştırıyor" dedi.

Denizli, Altay'ın uzun yıllar sonra döndüğü ligde ortaya koyduğu futbol ve sonucun kendisini mutlu ettiğini belirterek şöyle konuştu:

"Skordan daha önemlisi takımın istekli olması, rakibe uyguladığımız baskı, rakibimizi hataya mecbur bıraktık. Aramıza katılan yeni arkadaşlarla birlikte tahminimden önce bir takım görüntüsü verdik. Bu bizim için son derece sevindirici. Bugün aramızda görev yapmayan birkaç yeni transferimiz var, lisansları yetişmedi. Takım içindeki rekabet devam edecek. İnşallah bu rekabet takımın çıkışıyla paralellik gösterir. Bu futbolu geliştirerek sürdürmek istiyoruz. Bunun için hem kaliteye hem fizik gücüne sahibiz."

Aralarına yeni katılan oyuncular için Süper Lig'e çıktıkları 27 Mayıs'tan bu yana çalıştıklarını kaydeden Denizli, "Galip olduğumuz dakikalarda maçı geç başlatmamız beni rahatsız etti. Bu anlarda kazanılacak 10-15 saniyeye ihtiyacımız yok" diye konuştu.

YALÇIN KOŞUKAVAK: LİGE İYİ BAŞLAMAK İSTERDİK

Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Altay'a 3-0 yenilen Yukatel Kayserispor'un teknik direktörü Yalçın Koşukavak, "Lige iyi başlamak isterdik" dedi.

Koşukavak, maçtan sonra yaptığı değerlendirmede, ligin ilk maçlarında konsantrasyon sağlamanın zor olduğunu söyledi.

Altay'ın 8. dakikada attığı golün siyah-beyazlı ekibin oyun planını kolaylaştırdığını belirten Koşukavak, "Böyle bir golle geriye düşünce onların bekleyerek hızlı ataklarla çıkma düşüncesi onlara yaradı" dedi.

Koşukavak, geriye düştükten sonra çok pozisyon verdiklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Lige iyi başlamak isterdik. Lige iyi başlamak motivasyon açısından önemli ama iyi bitirmek daha önemli. Maç kazanacağız, kaybedeceğiz. Böyle şeyler olacak. 13 yeni oyuncu ve 3 kiralıktan dönen oyuncumuzla yeni bir takımız. Biraz organize olmak için zamana ihtiyacımız var."

Gelecek haftalarda çok daha iyi bir Kayserispor olacağını kaydeden Koşukavak, "Öyle bir malzememiz var" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Altay
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