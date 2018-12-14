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Mustafa Denizli: Kayserispor karşısındaki futbolu istiyorum

KASIMPAŞA HABERLERİ  | 14.12.2018 15:34 | Son Güncelleme

Atiker Konyaspor'a konuk olacak Kasımpaşa'nın teknik direktörü Mustafa Denizli, yenilmelerine rağmen oyuncularından Kayserispor karşısındaki futbolu istediğini söyledi.

Mustafa Denizli: Kayserispor karşısındaki futbolu istiyorum

Denizli, kulübün internet sitesinde yer alan görüntülü açıklamasında, 15. haftada Kayserispor karşısında aldıkları 3-0'lık mağlubiyetin her zaman olacak bir sonuç olmadığını belirterek, "Baktığımızda farklı skorla lehimize bitecek bir tablo var. Futbolun bazı günleri vardır, 'olmayınca olmaz' derler, olmadı. Atiker Konyaspor maçında isteğim Kayserispor karşısındaki futbolu oynamak" diye konuştu.

Yarınki maçta güzel futbolun izleneceğini vurgulayan Denizli, "Atiker Konyaspor karşısında sonuç ne olur bilmiyorum ama Kayseri'deki gibi olmaz" ifadesini kullandı.

Ligin ilk yarısındaki son 2 karşılaşmayı Atiker Konyaspor ve Beşiktaş ile yapacaklarını hatırlatan Denizli, "Son iki maçımız oynuyoruz. Hedef belirleyerek yola çıktık, bu hedefte bir mağlubiyetle ya da bir galibiyetle yön sapması olmaz. Avrupa hedefini koyduk. Bu Avrupa hedefinin hangi kulvarda olacağını sezon sonunda göreceğiz. İki güçlü rakiple biri dışarıda, biri içeride olmak üzere oynayacağız. Önce Konyaspor'u geçmemiz gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

Kayserispor mağlubiyetin ardından oyuncularının üzerinde kısa süreli olumsuzluk yaşanabileceğine dikkati çeken Denizli, şunları söyledi:

"Bunu aşmamız lazım. Konya ligin iyi takımlarından biri, hocası yeni geldi. Bu ligin değerli ve tecrübeli hocalarından biri. Kaybedenin altta potaya girmeyeceği ve kazananın da üstte potaya girme heyecanı yaşayacağı bir maç olacak. Takımıma güveniyorum. En azından kimse şüphe etmesin, Kasımpaşa düşündüğü futbolu ortaya koyacaktır."

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