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Mustafa Denizli, Traktör Sazi'de

FUTBOL HABERLERİ  | 13.06.2019 18:25 | Son Güncelleme

Tecrübeli teknik adam Mustafa Denizli, İran Pers Körfez Pro Ligi ekiplerinden Traktör Sazi ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Mustafa Denizli, Traktör Sazi'de

Son olarak Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da görev yapan ve ligin bitimine iki hafta kala görevinden ayrılan deneyimli teknik adam Mustafa Denizli'nin yeni durağı belli oldu. 69 yaşındaki teknik adam, kendisini 5 yıllığına Traktör Sazi'ye bağlayan resmi sözleşmeye imza attı.

Denizli'nin yeni takımında ne kadar ücret kazanacağı bilgisi ise henüz netleşmedi. (DHA)


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