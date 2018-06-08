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Mustafa Doğru: Çağlar Söyüncü'ye Arsenal, Atletico Madrid ve 4 İngiliz kulübü talip!

ALMANYA HABERLERİ  | 08.06.2018 21:19 | Son Güncelleme

Freiburg'ta forma giyen milli oyuncu Çağlar Söyüncü'nün menajeri, oyuncuyu Arsenal ile birlikte Atletico Madrid ve Premier Lig'den 4 kulübün daha istediğini söyledi.

Mustafa Doğru: Çağlar Söyüncü'ye Arsenal, Atletico Madrid ve 4 İngiliz kulübü talip!

Freiburg'ta başarılı bir sezonu geride bırakan Çağlar Söyüncü'nün menajeri Mustafa Doğru, Arsenal dedikoduları üzerine "Turkish Football"a açıklamalarda bulundu.

Arsenal yöneticisi Mislintat'ın Dortmund'da çalıştığı dönemde de Çağlar'ı istediğini belirten Doğru, "Sven Mislintat, Dortmund'da çalıştığı dönemde de Çağlar'ın peşindeydı. Onu ilk olarak Almanya'da takip etti. Görüşmeler oldu ama rakam üzerine anlaşma sağlanması gerekiyor. Ne olacağını göreceğiz" dedi.

"İNGİLTERE'DEN 4-5 KULÜP İSTİYOR"

Liverpool iddialarına cevap vermek istemeyen menajer, "Liverpool ile ilgili söyleyebileceğim tek şey, milli arada onu 4-5 Premier Lig kulübünün izlediği olur. 4 kulüp ile temasa geçtik, görüşmeler sürüyor" ifadelerini kullandı.

"ATLETICO MADRID'İN İLGİSİ VAR"

Atletico Madrid'in de oyuncunun peşinde olduğunu kaydeden Mustafa Doğru, "Atletico Madrid'in de bir ilgisi var. Fransa, İtalya ve Almanya'dan da isteyenler oluyor. Bu ilgi şaşırtmıyor çünkü Çağlar modern bir savunma oyuncusu. Hızlı, iki ayağını da kullanabiliyor. Fiziksel olarak da iyi durumda. Onun için Premier Lig'in ideal olduğunu düşünüyorum. Freiburg onun gelişimi için çok önemliydi ve bir sonraki seviyeye çıkmasını sağladı. Şu anda yeni rekabete hazır olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

2016 yazında Altınordu'dan 2,65 milyon euro bonservis bedeliyle Freiburg'un yolunu tutan 22 yaşındaki milli oyuncu, geçen sezon Alman ekibinde 30 maçta görev aldı ve 1 de gol attı.

(Sporx)

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Anahtar Kelimeler:
Çağlar Söyüncü arsenal atletico madrid

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