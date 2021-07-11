SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Bursaspor
  4. Mustafa Er: Yüzde 100 konsantre olacaksınız

Mustafa Er: Yüzde 100 konsantre olacaksınız

11.07.2021 12:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, Afyon’da devam eden kamp çalışmalarında futbolcularını uyardı. Genç çalıştırıcı, takımından yüzde 100 konsantrasyon istedi.

Mustafa Er: Yüzde 100 konsantre olacaksınız

Yeni sezon hazırlıklarına Afyon’da devam eden Bursaspor’da teknik direktör Mustafa Er, futbolcularına önemli uyarılarda bulundu. Sabah antrenmanında oyuncuları ile 15 dakika süren toplantı gerçekleştiren 41 yaşındaki teknik adam, şunları söyledi:

“Hareketli olacaksınız. Durmak yok. Çabuk oynamak önemli. Bunları yaparken pas isabet oranımızı da yüksek tutmalısınız. Topu kaybedince de oyundan kopmak yok. Yüzde 100 konsantre olacaksınız. Bakın 99 demiyorum, yüzde 100 diyorum. Gelişmek istiyorsanız bunları yapacaksınız. Devamlı konuşacaksınız. İletişimde kalacaksınız. Topu kaybedince sadece siz kaybetmiş olmuyorsunuz. Takım halinde ne yapmanız gerektiğini bilin. Tempoyu kaybetmememiz gerekiyor. Biz gelişmek zorundayız. Her anlamda bunu gerçekleştirmeliyiz."

Saha ortasında yapılan toplantının ardından 1 saat süren çalışmalarda oyuncuların, Mustafa Er’in direktiflerine uyduğu gözlendi. Sıcak havada gerçekleşen idman sonrasında, futbolcular karpuz yiyerek serinledi.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fenerbahçe'nin teklifini duyurduFenerbahçe'nin teklifini duyurdu
PARTNERÜnlüler tatilde! Bir kare de ondan geldiÜnlüler tatilde! Bir kare de ondan geldi
Bursaspor'dan Burak açıklamasıBursaspor'dan Burak açıklaması
Anahtar Kelimeler:
Bursaspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Eşini annesi zannettiler!

Eşini annesi zannettiler!

Saniyeler içinde yere yığıldı! İş insanının kahreden ölümü

Saniyeler içinde yere yığıldı! İş insanının kahreden ölümü

'Defalarca hayal ettiğim bir şampiyonluk'

'Defalarca hayal ettiğim bir şampiyonluk'

10 transfer yapsak da garantisi yok

10 transfer yapsak da garantisi yok

Fenerbahçe Senegalli golcü ile anlaştı!

Fenerbahçe Senegalli golcü ile anlaştı!

Beşiktaş'tan yeni forvet sürprizi

Beşiktaş'tan yeni forvet sürprizi

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Babasının istifa haberini duyurdu

Babasının istifa haberini duyurdu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kulüpler Birliği'nden sert açıklama! "Maçlara çıkmayız!"

Kulüpler Birliği'nden sert açıklama! "Maçlara çıkmayız!"

Gündem yaratan Taylan Antalyalı açıklaması

Gündem yaratan Taylan Antalyalı açıklaması

Eski Beşiktaşlı artık Fenerbahçe'de

Eski Beşiktaşlı artık Fenerbahçe'de

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.