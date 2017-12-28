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Mustafa Erdoğan yazışmalarını ifşa eden Hatice'yi mahkemeye verdi

MAGAZİN HABERLERİ | 28.12.2017 11:47 | Son Güncelleme 4 saat önce

Anadolu Ateşi Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoğan, şarkıcı Hatice’ye attığı taciz içerikli mesajların internetten kaldırılması için mahkemeye başvurdu: Mesajlarım abartıldı, kişiliğim zedelendi.

Mustafa Erdoğan yazışmalarını ifşa eden Hatice'yi mahkemeye verdi

Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre, Mustafa Erdoğan'ın Hatice'ye attığı mesajlar olay olmuştu. Erdoğan, sık sık yemek daveti yapıyor, Hatice ise teklifleri geri çeviyordu. O mesajları internetten kaldırmak isteyen Erdoğan, İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurdu.

TALEP KABUL EDİLDİ

Erdoğan, "Hatice'ye arkadaşça/ insani olarak attığım mesajlar abartıldı. Kişiliğimi zedeleyen bu haberler internetten kaldırılsın" dedi. Hakimlik, Erdoğan'ın talebini kabul edip internetteki mesajların kaldırılmasına hükmetti.

SEVGİLİM KISKANÇ

Mustafa Erdoğan, silinmesini istediği mesajlarında sık sık Hatice'yi yemeğe davet ediyor. Hatice, "Kıskanç bir sevgilim var' diyerek teklifleri geri çevirince Erdoğan 'Kaç kurtul.... Vurmadın mı :)' diye karşılık veriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Mustafa Erdoğan Hatice

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bu ne ya! nereye baksam olumsuzluklar abuk subuk ilişkiler, kin , nefret, taciz, tecavüz,korku, tedirginlik, cinayet... ne ara biz böyle bir ülke olduk..Allah yardımcımız olsun.
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