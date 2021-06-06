Mustafa Eröğüt kimdir, kaç yaşında? Mustafa Eröğüt nereli ve hangi takımlarda görev aldı?

Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe direktörlüğünü bıraktığı haberi önceki günlerde çok konuşulmuştu. Belözoğlu'nın ayrılışının ardından Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun bırakmış olduğu sportif direktörlük koltuğu için Mustafa Eröğüt'ün adı anılmaya başlandı. Peki Mustafa Eröğüt kimdir, kaç yaşında?

MUSTAFA ERÖĞÜT KİMDİR, KAÇ YAŞINDA? MUSTAFA ERÖĞÜT NERELİ VE HANGİ TAKIMLARDA GÖREV ALDI?

Son günlerde ismi, Fenerbahçe'de Önder Özen'le birlikte sportif direktörlük için anılmakta olan Mustafa Eröğüt, Başakşehir Futbol Kulübü'nün CEO'sudur. Bunun haricinde, Eröğüt'ün spor alanında çalışmaları bulunmaktadır. Başakşehir'in kurumsallaşması ve Avrupai sisteme geçmesinin öncülleri arasında Mustafa Eröğüt gösterilmektedir. Süper Lig şampiyonluğundan önce, Avrupa Birliği Komitesi'nde görev alan genç yönetici, spor alanında çalışmalarda bulunmuştur. Hala Avrupa Kulüpler Birliği’nde (ECA) Gençlik Çalışma Grubu üyesi ve UEFA Gençlik ve Amatör Futbol Komitesi üyeliğini de sürdüren Mustafa Eröğüt, Türkiye’nin Avrupai sportif direktörlerinden biri olarak görülmektedir.

Uzun seneler Başakşehir Futbol Kulübü'nde, öncesinde de İstanbul Büyükşehir Belediyespor için çalışan Mustafa Eröğüt, 2006 yılından beri bu organizasyonda görev almaktadır. Ayrıca sonraki süreçte takımın CEO'luğuna da terfi etmiştir. Başakşehir'in 2019-2020 sezonunda kazanmış olduğu şampiyonluk başarısında büyük bir pay sahibi olan Eröğüt, Avrupai atılımlarıyla da isminden söz ettirmektedir. Eröğüt'ün Başakşehir'e kazandırmış olduğu en önemli politika ise, genç futbolcuları yetiştirip Avrupa ekiplerine yüklü miktarda bonservis bedeliyle satmak olaral bilinmektedir. Bu olaya örnek olarak Milli futbolcumuz Cengiz Ünder verilmektedir. Eröğüt, İngilizce ve İspanyolca olmak üzere 2 dil bilmektedir. Başarılı ismin yaşı ve nereli olduğu gibi bilgiler ise internette yer almamaktadır.



