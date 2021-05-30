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Mustafa Kapı: Avrupa'da uzun süre kalmak istiyorum

30.05.2021 12:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lille'in genç futbolcusu Mustafa Kapı, Avrupa’da düzenli olarak oynayıp uzun süre kalmak istediğini belirterek, "Galatasaray’dan Türkiye’de kalmak için değil, kariyerime Avrupa’da devam etmek istediğim için ayrıldım" dedi.

Mustafa Kapı: Avrupa'da uzun süre kalmak istiyorum

Fransa liginin son şampiyonu Lille’in genç futbolcusu Mustafa Kapı, Avrupa’da uzun süre oynamak istediğini söyledi.

Mustafa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye’ye dönüşü şu an için düşünmediğini belirterek, "Ben Avrupa’da düzenli olarak oynayıp uzun süre kalmak istiyorum. Galatasaray’dan Türkiye’de kalmak için değil, kariyerime Avrupa’da devam etmek istediğim için ayrıldım. Umarım düzenli olarak uzun yıllar Avrupa’da futbol oynarım" dedi.

Lille transferinin kendisi açısından doğru bir karar olduğunu vurgulayan 18 yaşındaki futbolcu, "Öncelikle çok iyi bir karar verdiğimi düşünüyorum Lille transferi konusunda. Fransa ligi ve kulübüm genç oyuncuları yetiştiren, oynatan ve değer katan bir kulüp" değerlendirmesinde bulundu.

Pandemi nedeniyle şartların bekledikleri gibi gelişmediğini kaydeden Mustafa, buna rağmen sezon sonunda özellikle ilk yurt dışı deneyiminde şampiyonluk sevincinin güzel olduğunu dile getirdi.

Kulübü bünyesindeki kariyer planlamasından bilgi veren Mustafa, şunları söyledi:

"Planlama alt ligde mücadele eden Lille 2 takımında oynamam, A takımla antrenmana çıkmam ve fırsat olduğunda da A takım kadrosunda ve planlamasında olmamdı. Pandemi nedeniyle ne yazık ki 6 hafta sonra ligimiz tatil edildi ve maçlar durdu. Sonrasında ara ara açıldı ama ocak ayından sonra tamamen ligimiz durduruldu. Hazırlık maçları yaptık, 1. takım antrenmanlarına ve bireysel çalışmalarıma devam ettim. Düzenli olarak A takım antrenmanlarına katıldım. Sezon içinde tamamen kendi takımımla oynayabilsem tabii ki çok daha iyi olacaktı."

BURAK YILMAZ, YUSUF YAZICI VE ZEKİ ÇELİK İLE AYNI TAKIMDA OLMASI

Lille’de forma giyen Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik’in takıma verdikleri katkı ve yaşadıkları şampiyonluğuna değinen Mustafa, "Tabii ki elde ettikleri başarı çok güzel. Burak, Yusuf ve Zeki ağabeylerin performansları ve mücadelesi beni çok gururlandırdı. Oynamamış olmasam da bu ekibin ve kulübün bir parçası olmaktan çok mutluyum" değerlendirmesinde bulundu.

Kadroda yer alan bu üç Türk oyuncunun kendi uyumu için de avantaj sağladığını anlatan Mustafa, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlk gittiğim günden itibaren hep yanımdalardı, desteklerini hiç eksik etmediler. Sayelerinde yabancılık çekmedim ve uyum sürecim çok kolay geçti diyebilirim. Özellikle Burak ağabeyin başarısı Fransa’da hepimiz için büyük avantaj. Türk oyuncularının Fransa liginde başarılı olması diğer takımların da Türk oyunculara bakış açısını değiştirdi.”

GELECEK SEZONDAN BEKLENTİLERİ

Gelecek sezondan beklentilerini aktaran Mustafa, "Gelecek sezon umarım pandemi konusu biter ve futbolda bütün ligler normal akışında devam eder. Kulübün benimle ilgili bir planlaması olduğunu biliyorum. A takımda düzenli oynamam için belki bu sezon kiralık olarak başka bir kulüpte oynayabilirim. Sezon öncesi kampta bu konu biraz daha netleşecek. Seneye de şampiyonluk mücadelesi olacak ve Şampiyonlar Ligi'nde yoğun bir takvim olacak" ifadelerini kullandı.

Mustafa, Avrupa'da Türk oyunculara ilginin artma nedeni sorusuna ise "Giden oyuncuların başarılı olmasına ve lige uyum sağlamalarına bağlıyorum" diye cevap verdi.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

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