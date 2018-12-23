TT Stadı'nda tarihi an! Oyuna girdi ve...

Sivasspor'u 4-2 yenen Galatasaray, Süper Lig'de 4 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Galatasaray'da 16 yaşındaki Mustafa Kapı, 90+4'te Feghouli'nin yerine oyuna dahil oldu. G

alatasaray'da maçın son dakikasında 16 yaşındaki Mustafa Kapı kariyerinin ilk Süper Lig maçında sahaya çıktı ve tribünlerden yoğun destek aldı. Mustafa Kapı; 16 yıl, 4 ay ve 15 günle Mustafa Kapı, Galatasaray tarihinin Süper Lig'de forma giyen en genç futbolcusu oldu.

Galatasaray taraftarı, oyuna girdiği andan itibaren Mustafa Kapı'ya büyük destek verdi ve tezahüratlarda bulundu.

Mustafa Kapı'dan önce Galatasaray'ın sahaya çıkan en genç futbolcusu, Emre Belözoğlu'ydu.

MUSTAFA KAPI KİMDİR?

Galatasaray ve Milli Takımların gelecekte büyük umutlar beslediği bir isimlerden birisi olan Mustafa Kapı 16 yaşında ve orta sahada oynuyor. Bu sezon Galatasaray U17 takımında forma giyiyor. 16 yaşındaki futbolcu orta sahasının ortasında 10 numaralı formayı giyiyor. Kapı bu sezon performansı ile de takımını sırtlayan isimlerden.