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TT Stadı'nda tarihi an! Oyuna girdi ve...

GALATASARAY HABERLERİ  | 23.12.2018 21:18 | Son Güncelleme

Türk Telekom Stadı'nda tarihi bir an yaşandı. Galatasaray'ın 2002 doğumlu futbolcusu Mustafa Kapı, 90+5'te Feghouli'nin yerine oyuna girdi. 16 yaşındaki Mustafa Kapı, Galatasaray tarihinde resmi maçlarda forma giyen en genç futbolcu oldu.

TT Stadı'nda tarihi an! Oyuna girdi ve...

Sivasspor'u 4-2 yenen Galatasaray, Süper Lig'de 4 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Galatasaray'da 16 yaşındaki Mustafa Kapı, 90+4'te Feghouli'nin yerine oyuna dahil oldu. G

alatasaray'da maçın son dakikasında 16 yaşındaki Mustafa Kapı kariyerinin ilk Süper Lig maçında sahaya çıktı ve tribünlerden yoğun destek aldı. Mustafa Kapı; 16 yıl, 4 ay ve 15 günle Mustafa Kapı, Galatasaray tarihinin Süper Lig'de forma giyen en genç futbolcusu oldu.

Galatasaray taraftarı, oyuna girdiği andan itibaren Mustafa Kapı'ya büyük destek verdi ve tezahüratlarda bulundu.

Mustafa Kapı'dan önce Galatasaray'ın sahaya çıkan en genç futbolcusu, Emre Belözoğlu'ydu.

MUSTAFA KAPI KİMDİR?

Galatasaray ve Milli Takımların gelecekte büyük umutlar beslediği bir isimlerden birisi olan Mustafa Kapı 16 yaşında ve orta sahada oynuyor. Bu sezon Galatasaray U17 takımında forma giyiyor. 16 yaşındaki futbolcu orta sahasının ortasında 10 numaralı formayı giyiyor. Kapı bu sezon performansı ile de takımını sırtlayan isimlerden.

Ligin en dikkat çeken ismimlerinden birisi olan Mustafa 24 maçta 15 gol attı ve 17 asist yaptı. Genç orta saha geçen sezon da 22 maçta 18 gol atmayı başarmıştı. 2020 yılına kadar Galatasaray ile profesyonel sözleşmesi bulunan Mustafa Kapı 2013 yılında Denizlispor alt yapısından transfer edilmişti. Mustafa Kapı 14 yaşından itibaren zaman zaman Galatasaray A takımı ile idmanlara çıkıyor.

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Galatasaray Mustafa Kapı

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Oy maşallah Aslanım benim be! Altyapı altyapı altyapı.. Türk Futbolunun en önemli sorunu ve çaresi Altyapıdır. Not: Bir Fenerbahçeli :)
adamlar 16 yaşındakiler sahaya girdi diye seviniyor bizde 17 likler sürekli oynuyor.. istanbul çöplüğü
ya hoca bari 3-5 dk kala oynatsaydın
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