SPOR

Mustafa Kaplan: Fenerbahçe maçından 3 puan alacağımıza inanıyorum

MKE ANKARAGÜCÜ HABERLERİ  | 20.03.2019 16:47 | Son Güncelleme

Mustafa Kaplan, Milli aranın ardından Fenerbahçe ile oynayacakları karşılaşmadan 3 puanla ayrılacaklarına inandığını söyledi.

Mustafa Kaplan: Fenerbahçe maçından 3 puan alacağımıza inanıyorum

Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında milli aranın ardından Fenerbahçe ile karşılaşacak Ankaragücü'nde hazırlıklar sürüyor. Başkent ekibinde teknik direktör Mustafa Kaplan, Beştepe Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi.

Devre arasında iyi bir takım kurduklarını söyleyen Kaplan, "Yaklaşık 5 hafta kaybetmeyen bir takımımız vardı. Sonrasında şansız kaybettiğimiz Trabzonspor ve Malatyaspor maçımız var. Biz iyi oyunculardan kurulu, iyi bir takımız" ifadelerini kullandı.

"CAMİA KENETLENMELİ"

Takımdan son derece memnun olduğunu ifade eden Mustafa Kaplan, "Ben takımdan son derece memnunum. Hiçbir problem yok. Djeje ve Moulin'in ufak sakatlıkları var. Djeje'yi belki Fenerbahçe maçına yetiştireceğiz. Moulin'in çekileceği MR sonucuna bakacağız. Şablonu bozmak istemiyoruz. İyi oynayan bir oyuncu grubu var. Puan alarak giden bir oyuncu grubumuz olduğu için değişiklik düşünmedik. Bizim şimdi ekibimiz, başkanımız, taraftarımız, camiamız, hepimiz kenetlenip bu takımı ligde tutmalıyız. Ligde tuttuğumuz zaman bu takımın önü açık" şeklinde konuştu.

"FENERBAHÇE MAÇINDAN 3 PUAN ALACAĞIMIZA İNANIYORUM"

İç sahada ve deplasmanda 4'er maç oynayacaklarını belirten Kaplan, "İçerideki ilk maçımız Fenerbahçe. İki takımda 31 puanda. Onlar da sıkıntılar yaşıyorlar. Biz de puan olarak yaşıyoruz. Biz Eryaman Stadyumu'nda 3 puan için oynayacağız. Her maça 3 puan için hazırlanıyoruz. Belki rakibimiz Fenerbahçe büyük bir camia ama biz de büyük bir camiayız. Onların planı kazanmak üzerineyse bizim de planımız kazanmak üstüne. Biz o maçtan 3 puan alacağımıza inanıyorum" dedi.

Dünyanın en zenginiyle aşk yaşıyor!Dünyanın en zenginiyle aşk yaşıyor!
'Ligden düşme endişemiz yok''Ligden düşme endişemiz yok'
'Küme düşme korkumuz yok''Küme düşme korkumuz yok'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ankaragücü mustafa kaplan

En Çok Okunan Haberler

Denizli'de şiddetli deprem!

Denizli'de şiddetli deprem!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kapının önüne koyarız!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kapının önüne koyarız!

Süper Lig'de transfer bombası patladı

Süper Lig'de transfer bombası patladı

Yabancı kuralıyla ilgili flaş karar

Yabancı kuralıyla ilgili flaş karar

Fikret Orman ayrılığı açıkladı

Fikret Orman ayrılığı açıkladı

Galatasaraylı Diagne bir sıra yükseldi

Galatasaraylı Diagne bir sıra yükseldi

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

MKE Ankaragücü'nün acı günü

MKE Ankaragücü'nün acı günü

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Başkent'te nefes kesen maç

Başkent'te nefes kesen maç

Ankaragücü'nden ''MKE'' açıklaması!

Ankaragücü'nden ''MKE'' açıklaması!

Okuyucu Yorumları 1 yorum
üç puan Fenerbahçe'nin bence boşuna umutlanmayin
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mustafa Kaplan: Fenerbahçe maçından 3 puan alacağımıza inanıyorum

Ankaragücü'nden F.Bahçe'ye gözdağı

Mustafa Kaplan: Ligden düşme endişemiz yok

'Ligden düşme endişemiz yok'

Mustafa Kaplan: Küme düşme korkumuz yok

'Küme düşme korkumuz yok'

El Kabir Ankaragücü'nden ayrıldığını açıkladı

El Kabir veda etti

Kazada hayatını kaybeden MKE Ankaragücü taraftarları için tören düzenlendi

MKE Ankaragücü'nün acı günü

Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan Ankaragücü başkanına taziye telefonu

Bakan Kasapoğlu'ndan Ankaragücü'ne taziye telefonu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.