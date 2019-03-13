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Mustafa Kaplan: Küme düşme korkumuz yok

MKE ANKARAGÜCÜ HABERLERİ  | 13.03.2019 11:43 | Son Güncelleme

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, ligde 5 haftadır kaybetmediklerini ve Evkur Yeni Malatyaspor deplasmanından da iyi bir sonuçla dönmek istediklerini söyledi.

Mustafa Kaplan: Küme düşme korkumuz yok

Ligde 17 Mart Pazar günü deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'un konuğu olacaklarını hatırlatan Kaplan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Onlar uzun bir süredir maç kazanamıyorlar. İlk yarıyı iyi bir yerde bitirdiler ancak ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapamadılar. Malatya'ya kazanmak için gideceğiz ve iyi bir skorla da döneceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Tecrübeli teknik adam, ligdeki son 5 maçlarında 3 galibiyet ve 2 beraberlik aldıklarına dikkati çekerek, "İçeride ve dışarıda oynanan tüm maçları kazanmak üzere planlarımızı yapıyoruz. Ankara'ya kazanarak dönmek istiyoruz. Beş haftadır kaybetmiyoruz. Yediğimiz ve attığımız gol sayısı da ortada. Moral ve motivasyon olarak iyi bir seviyediz. Her şey iyi gidiyor." ifadelerini kullandı.

"KÜMEDE KALMAK İÇİN 38-39 PUAN YETERLİ OLACAK"

Teknik direktörü Mustafa Kaplan, kümede kalmak için 38 veya 39 puanın yeterli olabileceğini savundu.

Sıkışan bir lig olduğuna dikkati çeken Kaplan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Şöyle bakınca biz 31, onlar da 34 puanda. Evkur Yeni Malatyaspor'un üstündeki takımın da 35 puanı var. Mesafe bayağı daraldı. Kazanan takımlar biraz daha öne geçmiş olacaklar. Bizim, 'MKE Ankaragücü küme düşecek' diye bir korkumuz yok. Bu maçı kazanarak daha farklı şeyler de düşünebiliriz. Kümede kalmak için 38 veya 39 puan barajı koymuştum. Herkesin birbirleriyle oynayacağı maçları var. Bu müsabakalar da barajı belirleyecektir."

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