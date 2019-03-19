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Mustafa Kaplan: Ligden düşme endişemiz yok

MKE ANKARAGÜCÜ HABERLERİ  | 19.03.2019 11:38 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nün teknik direktörü Mustafa Kaplan, takım olarak iyi durumda olduklarını söyledi.

Mustafa Kaplan: Ligden düşme endişemiz yok

Mustafa Kaplan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, puanla dönebilecekleri Evkur Yeni Malatyaspor maçını 3-1 kaybettiklerini belirtti.

Takımın oyun ve mücadelesinden memnun olduğunu vurgulayan Kaplan, "Takım olarak iyi yoldayız. Düşme hattıyla aramızda az da olsa puan farkı var. 31 puanımız var ve ligde her an her şey olabilir. Düşme hattıyla yukarısı arasında puan farkı fazla değil. Ligde sıralama çok hızlı değişiyor. Ligden düşme gibi bir endişemiz yok. Süper Lig'de yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

"HAKEMLER MAÇIN ÖNÜNE GEÇTİ"

Kaplan, Evkur Yeni Malatyaspor deplasmanında istekli bir oyun ortaya koyduklarını dile getirdi.

Karşılaşmanın hakemlerini eleştiren Kaplan, "Maçta lehimize 3 penaltı verilmedi. Aleyhimize çalınan penaltı ise yanlış bir karardı. Evkur Yeni Malatyaspor deplasmanında hakemler maçın önüne geçti." değerlendirmesini yaptı.

"MİLLİ ARAYI İYİ DEĞERLENDİRECEĞİZ"

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı iyi değerlendireceklerini belirten Kaplan, şunları kaydetti:

"Futbolculara 4 gün izin verdik. Kamp yapmayı düşünmüyoruz. Fenerbahçe maçına Ankara'da hazırlanacağız. Djedje ve Moulin'in sakatlıkları var. Lig arasında iyileşip, Fenerbahçe maçına hazır hale gelecekler. Ayrıca lig arasında Ankara'da iki hazırlık maçı yapacağız. Puan cetvelinde daha yukarıya çıkmak için gerekli hazırlığımızı yaparak, puan toplamaya çalışacağız."

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