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Mustafa Muhammed için "10" numara kararı!

16.03.2021 12:24 | Son Güncelleme:
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Mustafa Muhammed için "10" numara kararı!

Yönetim, Younes Belhanda'dan boşalan 10 numaralı formayı, Fenerbahçe'ye attığı golle kalplere giren Mısırlı yıldıza vermeyi planlıyor.

Yönetimle sorunlar yaşayan Younes Belhanda gidince Galatasaray'daki 10 numaralı forma yıllar sonra boşa çıktı. Efsane formayı Wesley Sneijder'den teslim alan Faslı futbolcu, tam bir hayal kırıklığı yaşattı. Yeni sezonda 10 numarayı kimin sırtına geçireceği merak konusu.

10 NUMARA MUSTAFA MUHAMMED'E

Olası yeni transferi baskıya sokmak istemeyen sarı-kırmızılı kulüpte 10 numara için en güçlü aday Mustafa Muhammed. Fenerbahçe'ye attığı golle taraftarın kalbine giren, şu an 31 numaralı formayla boy gösteren Mısırlı oyuncu, yeni sezonda 10'u giyebilir.

ÇİFT FORVETLE DEVAM EDİLECEK

Cuma günü sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek olan Galatasaray, 3 puana kilitlendi. Teknik direktör Fatih Terim'in Kayseri'de ilk kez denediği ve çok memnun kaldığı 4-4-2'ye devam edeceği öğrenildi.

Cimbom, Karadeniz ekibi karşısında da Mustafa Muhammed-Falcao ikilisi ile çıkacak. Terim'in, Emre Akbaba'nın yerine ise Cezayirli yıldız Feghouli'yi 11'e alacağı ifade edildi.

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Galatasaray Futbol Kulübü
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Okuyucu Yorumları 6 yorum
BENCEDE HAK EDİYOR....
GİYDİRİN 10 ONA ORTALIĞI KASIP KAVURSUN....
hakkındır yiğidim bravoo

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