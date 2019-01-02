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Menajeri açıkladı! 'Beşiktaş'la anlaştık'

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 02.01.2019 20:19 | Son Güncelleme

Mustafa Akbaş'ın menajeri Mustafa Özkan, futbolcusu hakkında çıkan Beşiktaş iddiaları hakkında flaş açıklamalarda bulundu. Mustafa Özkan, Mustafa Akbaş için Beşiktaş'la anlaştıklarını ve imza için beklediklerini açıkladı.

Menajeri açıkladı! 'Beşiktaş'la anlaştık'

Trabzonspor ile sözleşmesini fesheden ve ismi Beşiktaş ile anılan Mustafa Akbaş için menajeri Mustafa Özkan'dan flaş açıklamalar geldi.

Mustafa Akbaş'ın menajeri Mustafa Özkan Haber61'e açıklamalarda bulunarak futbolcusu için Beşiktaş'la anlaştıklarını ve beklemede olduklarını söyledi. Özkan, Beşiktaş'ın önce yıldız transferleri açıkladıktan sonra Mustafa Akbaş'a imza attırmayı hedeflediğini kaydetti.

''BEŞİKTAŞ İLE ANLAŞTIK''

Mustafa Özkan basında çıkan iddialarını doğrulayarak ''Beşiktaş iddiaları doğru. Beşiktaş ile görüştük, rakamsal olarak da anlaştık. Ancak şöyle bir şey var; büyük takımlar önce hedef transferleri yapmak, sonra yerli oyuncuları almak istiyorlar. Bu yıllardır böyledir. Önce bir - iki öne çıkan transfer yaparlar sonra yerli oyuncu transferi yaparlar. Bir anlamda tepki çekmemek için bunu yaparlar , amaçları da bu yönde. Görüşmemizin sonrasında "Bekle" dediler bize. Şuan bekleme aşamasındayız. Daha fazla bekler miyiz onu bilemiyorum 1-2 gün içinde belli olur. Rakam olarak da daha Anadolu'da kazanacağı rakamdan daha iyisine anlaştık, bekliyoruz.'' ifadelerini kullandı.

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Beşiktaş Trabzonspor mustafa akbaş

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