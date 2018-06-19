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Mustafa Pektemek gelen tüm teklifleri geri çeviriyor!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 19.06.2018 09:41 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın kadroda düşünmediği Mustafa Pektemek, çok ciddi teklifler almasına karşın hiçbir teklifi kabul etmiyor. Beşiktaş yönetimi, Mustafa Pektemek'le bir görüşme gerçekleştirecek.

Mustafa Pektemek gelen tüm teklifleri geri çeviriyor!

Beşiktaş'ta gündem takımın artık emektar isimlerinden olan Mustafa Pektemek...

Siyah-Beyazlı takımla bir yıl daha sözleşmesi bulunan, ancak geçen sezon toplamda yalnızca 702 dakika şans bulan Mustafa Pektemek gelen teklifleri tek tek geri çeviriyor.

Bu durum yönetimi çileden çıkardı. 1.6 milyon Euro yıllık ücreti olan 29 yaşındaki forvetle görüşmeyi planlayan Kartal, gelen teklifleri değerlendirmesini isteyecek.

(Fanatik)

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş mustafa pektemek

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