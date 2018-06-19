Mustafa Pektemek gelen tüm teklifleri geri çeviriyor!

Beşiktaş'ta gündem takımın artık emektar isimlerinden olan Mustafa Pektemek...

Siyah-Beyazlı takımla bir yıl daha sözleşmesi bulunan, ancak geçen sezon toplamda yalnızca 702 dakika şans bulan Mustafa Pektemek gelen teklifleri tek tek geri çeviriyor.

Bu durum yönetimi çileden çıkardı. 1.6 milyon Euro yıllık ücreti olan 29 yaşındaki forvetle görüşmeyi planlayan Kartal, gelen teklifleri değerlendirmesini isteyecek.

(Fanatik)

