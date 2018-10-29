Mustafa Pektemek ve Karius Çaykur Rizespor maçını değerlendirdi

Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor'u 4-1 mağlup ettiği maçta yıllar sonra ilk 11'de yer bulan ve 2 golle yıldızlaşan Mustafa Pektemek, maçtan sonra açıklamalarda bulundu.

İşte Mustafa Pektemek'in açıklamaları;

Bayağı uzun zaman olmuştu Süper Lig'de ilk 11 çıkmayalı. Bekledim, sabrettim. Hocamız da bana şans verdi. Önemli olan galip gelmemizdi. Ligde ve Avrupa'da kaybettiğimiz puanlar vardı. Öz güven lazımdı. Bir maçla olacak şey değil, ancak başlangıç olur inşallah. Önümüzde kazanmamız gereken Başakşehir maçı var. Bu maç, Başakşehir karşılaşması öncesi moral oldu.

Takım arkadaşlarımın da golden sonra benim kadar sevindiğini hissediyorum. Tolga ağabey ve Necip ile daha uzun zaman geçirdiğim için kameralara yakalandı. Onların sayesinde bu gerçekleşti. Onlara da çok teşekkür ediyorum.

KARIUS: SAVUNMADA DERLİ TOPLU OLMALIYIZ

Beşiktaş kalecisi Loris Kariusş 4-1'lik Çaykur Rizespor galibiyetini abartmamaları gerektiniği söyledi. Alman file bekçisi defanstaki hatalara dikkat çekti.

"Önemli bir maçtı işleri tekrar yoluna koymamız gerekiyordu." diyerek sözlerine başlayan Karius, "Önemli bir galibiyet aldık. Rakip eksik kaldı ve uzun süre eksik oynadı. Çok da abartmamamak lazım. Ancak öz güven açısından önemli bir galibiyet oldu." dedi.

Öz eleştiri yapan Karius, "Savunmada daha derli toplu hale gelmemiz gerekiyor. Maçları gol yemeden tamamlamamız gerekiyor. Önemli olan duran toplar. Buna çalışıp goller yememeliyiz. Hücumda iyiyiz, kaliteliyiz. Ancak savunmada duran toplar noktasında daha dikkatli olmalıyız." diye konuştu.

