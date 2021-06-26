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Mustafa Reşit Akçay'ın durumuyla ilgili yeni gelişme

26.06.2021 15:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'nde tedavi gören TFF 1. Lig ekibi Kocaelispor'un teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay, solunum cihazından ayrıldı.

Mustafa Reşit Akçay'ın durumuyla ilgili yeni gelişme

Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, solunum cihazından ayrıldı.

KTÜ Farabi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Celal Tekinbaş, AA muhabirine, solunum yetmezliği dolayısıyla bir süre önce yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan ve ardından solunum cihazına bağlanan Akçay'ın sağlık durumunda olumlu gelişme yaşandığını söyledi.

Akçay'ın solunum cihazından ayrıldığını ifade eden Tekinbaş, "Mustafa hoca şu anda solunumunu kendisi sağlayabiliyor. Bilinci açık, yerinde. Dünden çok daha iyi durumda" ifadelerini kullandı.


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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Kocaelispor
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